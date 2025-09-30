Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng nay 30/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể.

* Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

* Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động cùng 500 đại biểu chính thức- những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh – tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ Phú Thọ về dự Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “ Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến dự và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đại hội các cấp trong tỉnh đã được tổ chức thành công, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao. Trong quá trình chuẩn bị, văn kiện Đại hội đã tiếp thu đầy đủ quan điểm, chủ trương lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV; bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời tiếp nhận hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng chung của toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội tập trung thảo luận và quyết định 2 nội dung quan trọng: Thứ nhất, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần hoàn thiện những định hướng chiến lược quan trọng của đất nước.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đại diện cho các dân tộc trong tỉnh chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Báo cáo khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu, luôn bám sát, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tỉnh đã xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế; chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị... nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Điểm nhấn quan trọng là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cũng như kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Đảng bộ tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập và mức sống của Nhân dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được nâng lên rõ rệt.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu chung giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. (2) Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (3) Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và hạ tầng đô thị mới.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện khó khăn, thách thức, song BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ, trí tuệ tập thể, đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống của Đất Tổ anh hùng năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ ở những nơi hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ này không bầu cấp uỷ khoá mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ định theo quy định. Được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 97 đồng chí.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Đất Tổ trong tiến trình phát triển của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ, đồng thời khích lệ các cấp, các ngành và mỗi người dân cùng chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Việt Hà - Vĩnh Hà - Phương Thanh - Lê Hoàng - Đức Anh