Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại xã Hy Cương

Chiều 29/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc tại xã Hy Cương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Năm 2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Hy Cương đã ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ các nội dung về bình đẳng giới trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với trên 60 hội nghị lồng ghép tại khu dân cư, chi hội phụ nữ, cùng các lượt phát thanh chuyên đề, tin, bài trên hệ thống thông tin cơ sở. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 đạt 38,2%, tham gia đại biểu HĐND xã đạt 36,3%; tỷ lệ lãnh đạo UBND xã là nữ chiếm 33,3%.

Lãnh đạo xã Hy Cương báo cáo công tác bình đẳng giới trên địa bàn.

Trong lĩnh vực kinh tế – lao động, người lao động nữ chiếm 48,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; 100% phụ nữ nghèo có nhu cầu được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác qua các tổ chức hội đạt trên 16 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Trong lĩnh vực y tế và gia đình, 100% phụ nữ mang thai được quản lý, theo dõi và chăm sóc thai kỳ. Năm 2025, trên địa bàn xã chưa phát hiện trường hợp bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ tiếp tục được duy trì hiệu quả, với 24 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cùng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, thể thao, văn hóa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của xã Hy Cương trong triển khai chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt trong bối cảnh địa phương mới sáp nhập. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, bảo đảm triển khai công tác bình đẳng giới thực chất và bền vững. Đồng thời, lưu ý địa phương không chủ quan, cần nắm chắc và nhận diện đầy đủ 16 hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Ngô Ánh, Thu Kiên