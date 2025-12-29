Khơi thông sức dân từ mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc”

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng lực lượng của dân rất to, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, Đảng bộ xã Tam Nông đã không ngừng đổi mới tư duy và phương pháp hành động, thực hiện thành công bài toán huy động sức dân thông qua một mô hình mang tính đột phá và thực tiễn: “Xã chọn khu, khu chọn việc”.

Tuyến đường dân vận chính quyền tại Khu 14 Dân Quyền xã Tam Nông đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Với diện tích tự nhiên rộng hơn 28km2 cùng quy mô dân số trên 26 nghìn người sinh sống tại 34 khu dân cư, mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc” đang cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” ở xã Tam Nông. Cấp ủy, chính quyền xã đã chọn cách lắng nghe và để các khu dân cư tự lựa chọn những phần việc thiết thực nhất với đời sống của mình. Trên cơ sở chỉ đạo và định hướng chung từ cấp xã, từng khu dân cư sẽ chủ động đăng ký các công trình, phần việc phù hợp với đặc thù riêng và nguyện vọng của bà con. Cách làm này đã khắc phục sự thụ động thường thấy, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với mảnh đất mình đang sinh sống.

Kết quả của tinh thần dân vận khéo tại Tam Nông đã được minh chứng sinh động trong năm 2025. Toàn xã đã triển khai thành công 32 nội dung dân vận, bao gồm 4 nội dung trọng điểm cấp xã và 28 nội dung cụ thể tại các khu dân cư. Tổng kinh phí huy động được đạt trên 4,5 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là phần lớn nguồn kinh phí này không phải từ ngân sách nhà nước mà đến từ sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân và các nguồn xã hội hóa. Những tuyến đường giao thông nông thôn trước đây vốn nhỏ hẹp, nay được mở rộng và thảm nhựa phẳng lì; hệ thống camera an ninh phủ khắp các ngõ xóm cùng những đường điện chiếu sáng rực rỡ và những đường hoa đủ màu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng quê này, mang lại sự bình yên và vẻ đẹp hiện đại.

Nhân dân khu 8 Hương Nộn dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp

Tại khu 14 Dân Quyền, một trong những điểm sáng tiêu biểu, chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự phấn khởi của người dân khi được trực tiếp thụ hưởng thành quả từ những công trình tự mình góp sức. Một người dân sinh sống lâu năm tại khu 14, không giấu được sự xúc động chia sẻ: Trước đây, con đường trước nhà vốn là nỗi lo mỗi khi mùa mưa tới, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Ngay khi xã đưa ra chủ trương, bà con trong khu cùng nhau họp bàn, người có công góp công, người có của góp của, ai nấy đều tự nguyện hiến đất mở đường vì hiểu rằng con đường to đẹp thì chính con cháu mình là người hưởng lợi đầu tiên...

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển hạ tầng cơ sở, công tác dân vận tại Tam Nông năm 2025 còn ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần đổi mới sáng tạo và nhạy bén với hơi thở thời đại. Một điểm sáng mới mẻ chưa từng có là việc xã tổ chức thành công các lớp tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp người dân rút ngắn khoảng cách với chính quyền, tạo nên một môi trường giao tiếp minh bạch, hiện đại và hiệu quả. Những công dân số tại Tam Nông đang dần hình thành, mở ra cơ hội phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Cùng với những thành tựu về hạ tầng và công nghệ, cải cách hành chính được Đảng bộ xã Tam Nông xác định là nội dung trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền. Mỗi cán bộ tại đây đều thấm nhuần phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Tác phong làm việc đã chuyển biến mạnh mẽ từ mệnh lệnh hành chính sang tinh thần phục vụ chuyên nghiệp và minh bạch. Việc cung cấp dịch vụ công nhanh chóng, đúng hạn và thái độ niềm nở trong tiếp xúc đã nâng cao rõ rệt mức độ hài lòng của người dân. Khi niềm tin được củng cố vững chắc, mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đều được Nhân dân đón nhận và thực hiện một cách tự giác.

Thi công tuyến đường dân vận chính quyền tại Khu 8 Hương Nộn, xã Tam Nông

Sự ổn định về an ninh trật tự và đồng thuận xã hội cũng là một thành quả lớn lao từ công tác dân vận. Xã Tam Nông luôn duy trì tốt nền nếp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân. Nhờ sự sâu sát này, trong năm 2025, địa bàn xã không phát sinh các điểm nóng hay các vụ khiếu kiện đông người. Mọi tâm tư, nguyện vọng của bà con đều được lắng nghe và giải quyết kịp thời ngay từ cấp cơ sở. Sự lắng nghe chân thành của lãnh đạo xã đã hóa giải những mâu thuẫn âm ỉ, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân.

Nhìn lại hành trình một năm đã qua, đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Nông khẳng định: Tinh thần phục vụ Nhân dân chính là phương châm cho mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. Mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc” thực sự đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Chính sự chuyển biến từ bên trong bộ máy đã tạo ra sức hút mạnh mẽ ra bên ngoài, hình thành nên hàng loạt mô hình dân vận khéo hiệu quả.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Tam Nông đã sẵn sàng bước vào năm 2026 với những mục tiêu đầy khát vọng và quy mô lớn hơn. Xã dự kiến triển khai 44 nội dung dân vận với tổng nguồn lực huy động ước tính trên 5,39 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm sẽ tiếp tục được thực thi như nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng mương tiêu thoát nước và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Đặc biệt, chương trình “Bình dân học vụ số” sẽ được đẩy mạnh nhằm giúp người dân làm chủ các công cụ chuyển đổi số, phục vụ thiết thực cho đời sống và sản xuất hằng ngày. Những kế hoạch này không chỉ nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh, nơi người dân thực sự là trung tâm của mọi sự phát triển.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm chính trị cao, Tam Nông đang tự tin vững bước trên con đường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những thành công của mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc” sẽ tiếp tục là bài học quý báu, khẳng định sức mạnh của Nhân dân khi được khơi nguồn và dẫn dắt bởi một ý chí thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.

Lê Hoàng