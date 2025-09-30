Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong

Kính thưa đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng!

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong không khí hân hoan, phấn khởi và tràn đầy tự hào của dư âm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; được phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn:

- Đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng!

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn đã về dự, cổ vũ, động viên.

- Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu.

Đặc biệt, xin chào mừng 500 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh – tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ Phú Thọ về dự Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội,

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tri ân công lao to lớn của các thế hệ cách mạng tiền bối, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ mãi mãi trân trọng ghi nhớ sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đối với Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây và tỉnh Phú Thọ hôm nay.

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đại hội các cấp trong tỉnh đã được tổ chức thành công, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao. Trong quá trình chuẩn bị, văn kiện Đại hội đã tiếp thu đầy đủ quan điểm, chủ trương lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV; bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời tiếp nhận hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng chung của toàn Đảng bộ.

Kính thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị được tăng cường.

- Kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế đạt ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội bảo đảm; đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

- Quốc phòng, an ninh giữ vững; đối ngoại được mở rộng.

Những thành tựu trên đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm của toàn Đảng bộ, là nền tảng quan trọng để tỉnh Phú Thọ vững bước trong giai đoạn mới. Tuy vậy, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít hạn chế, yếu kém: Một số chỉ tiêu chưa đạt; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển còn chậm; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn yếu; an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, đời sống một bộ phận nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; tính kỷ luật, kỷ cương, tiên phong, gương mẫu của một bộ phận người đứng đầu chưa cao... Đây là những vấn đề đòi hỏi Đại hội phải tập trung bàn thảo, đề ra giải pháp khắc phục.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội tập trung thảo luận và quyết định 2 nội dung quan trọng:

- Thứ nhất: Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

- Thứ hai: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần hoàn thiện những định hướng chiến lược quan trọng của đất nước.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đất Tổ, tôi trân trọng đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi trịnh trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xin kính chúc đồng chí Lương Cường, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!