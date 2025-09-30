Các khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

{title}
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 3 khâu đột phá chiến lược để quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.
Thực hiện: Đinh Tú
baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tiến hành từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội có...
baophutho.vn Ngày 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức...
baophutho.vn Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá, động lực...
baophutho.vn Trong chương trình làm việc sáng ngày 30/9, sau phiên khai mạc, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày...
baophutho.vn Sáng nay 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy - Bí...
baophutho.vn Mục tiêu của tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, GRDP cao hơn 2 lần so với năm 2025, thu ngân sách đạt 85.000 tỷ đồng và có ít nhất 45.000 doanh nghiệp hoạt động
baophutho.vn Sau một ngày làm việc, các đại biểu dự Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng...