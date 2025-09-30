Xây dựng Đảng
Các khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 3 khâu đột phá chiến lược để quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.

Thực hiện: Đinh Tú

