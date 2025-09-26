Hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã

Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Để kịp thời tăng cường năng lực cho cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25/ KH-TU về việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua công tác rà soát của các ngành chức năng và nhu cầu về công chức, viên chức của các xã, của CCVC đã có 400 CCVC đăng ký về công tác tại cấp xã. Đến thời điểm hiện nay, đã có 102 CCVC đăng ký về cấp xã và được các sở, ban, ngành và UBND cấp xã đồng ý điều động, tiếp nhận theo đúng vị trí việc làm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã

Tại hội nghị, có 50 đồng chí đại diện cho hơn 100 công chức, viên chức nhận quyết định điều động về công tác tại cấp xã nhằm kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ công chức, viên chức cho các xã, phường đang thiếu tại một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, tài chính hỗ trợ các địa phương vận hành bộ máy chính quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau hợp nhất, sáp nhập.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc điều động lần này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho cấp xã. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ có chuyên môn ở cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn đặc thù như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng... Công tác điều động công chức, viên chức làm việc tại cấp xã được thực hiện trên cơ sở lựa chọn, xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm nguyên tắc: Đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời gắn công tác điều động với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Hà Phương, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính được điều động về công tác tại xã Cẩm Khê phát biểu cảm tưởng

Để việc điều động cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cấp xã phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với công việc ở cơ sở, gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành những hạt nhân quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp xã. UBND các xã, phường cần chủ động bố trí, phân công hợp lý để các đồng chí công chức, viên chức phát huy được năng lực, sở trường. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, nơi ở, sinh hoạt để các đồng chí yên tâm công tác. Song song với đó, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục rà soát, cử công chức, viên chức về biệt phái tại cấp xã từ 3 - 6 tháng. Sở Nội Vụ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành tăng cường kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với quyết tâm chính trị của cả hệ thống và tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, chủ trương này sẽ đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Hoàng Nga