Đại hội Đảng XIV: Mở ra động lực phát triển mới sau 40 năm đổi mới

Theo Tiến sỹ Sandra Scagliotti - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin (miền Bắc Italy), nhà Việt Nam học, Đại hội Đảng XIV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới mà còn xác định rõ những thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới với tinh thần khoa học, khách quan, mà còn xác định rõ những thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tiếp theo, đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu toàn cầu.

Đây là nhận định của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin (miền Bắc Italy) - Tiến sỹ Sandra Scagliotti, nhà Việt Nam học, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Italy.

Không gian ngập tràn cờ đỏ trang hoàng và các biểu ngữ tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng tại các vườn hoa, công viên trung tâm. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN.

Theo bà Scagliotti, Việt Nam đã đạt được thành tích kinh tế ấn tượng trong năm 2025, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,02% trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao và hoàn thành một mục tiêu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bên cạnh tăng trưởng GDP, hoạt động thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 vượt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về thương mại quốc tế. Theo bà Scagliotti, con số này phản ánh sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tập trung vào thương mại và du lịch, trong khi công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, bất chấp những tác động nghiêm trọng của thiên tai.

Kết quả này phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ nhu cầu trong nước và ứng phó hiệu quả với các bất ổn toàn cầu.

Pano và các biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại các vườn hoa, công viên trung tâm Thủ đô. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Bà Scagliotti nhấn mạnh các tổ chức quốc tế và giới đầu tư đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng” trong bức tranh tăng trưởng toàn cầu.

Với sự lãnh đạo kiên định, quyết đoán và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và phát triển hạ tầng, đồng thời được nhìn nhận là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực kinh tế.

Bà Scagliotti bày tỏ rất ngưỡng mộ chiến lược ngoại giao của Việt Nam, kết hợp giữa sự kiên định và linh hoạt. Theo bà, trong bối cảnh thế giới ngày càng đa cực và phân mảnh, chính cách tiếp cận ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế là hình mẫu về chung sống hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bà nêu rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam - dựa trên nền tảng ngoại giao Nhân dân nhất quán, hiệu quả và chủ nghĩa đa phương - đã góp phần xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng rộng mở, ổn định và cân bằng. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam xử lý linh hoạt các vấn đề đối ngoại trong môi trường quốc tế đầy biến động.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật nhằm hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh và thịnh vượng vào năm 2045, bà Scagliotti cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nên phát huy tinh thần kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc và tư tưởng Hồ Chí Minh để mở ra những định hướng chiến lược mới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bà Scagliotti nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ Việt Nam và thế giới có thể tìm thấy những bài học giá trị từ các giá trị cốt lõi của cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong kỷ nguyên số, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam hoàn toàn có khả năng không chỉ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp mới mà còn chủ động đối mặt và vượt qua những thách thức của tương lai.

Theo vietnamplus.vn