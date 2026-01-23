Đại hội XIV của Đảng: Bước chuyển chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm then chốt trong việc định hình các định hướng hành động chiến lược, mở ra con đường tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Nhận định trên được Tiến sĩ Ruvislei González Saez nêu trong bài viết “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bước tiến tới kỷ nguyên mới”, đăng trên trang aladaainternacional.com của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh về châu Á và châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong bài viết, Tiến sĩ Ruvislei González Saez đánh giá Việt Nam hiện không chỉ được nhìn nhận là một “con hổ châu Á”, mà đang bước vào giai đoạn chuyển mình để trở thành một cường quốc tầm trung. Quá trình này đòi hỏi Việt Nam phải tái định hình không chỉ các chiến lược phát triển trong nước, mà cả phương thức hành động trên trường quốc tế, ở cả bình diện song phương và đa phương.

Tác giả khẳng định Đại hội XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên các văn kiện Đại hội không chỉ xác định tầm nhìn, mục tiêu, mà còn kèm theo các chương trình hành động cụ thể, với dự án, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Điều này tạo điều kiện để nghị quyết được triển khai ngay sau Đại hội, qua đó biến các mục tiêu chiến lược đầy tham vọng thành các bước đi thực chất.

Bài viết “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và bước tiến tới kỷ nguyên mới” đăng trên trang mạng aladaainternacional.com của Trung tâm nghiên cứu Mỹ Latinh về chấu Á và châu Phi.

Theo bài viết, sau gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử mới: đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần tiếp tục giải quyết nhiều thách thức then chốt, như đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện môi trường thể chế, kinh doanh; kiểm soát rủi ro nợ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên phương diện đối ngoại, Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, chủ động thích ứng với bối cảnh quốc tế phức tạp và tránh bị cuốn vào các xung đột khu vực và toàn cầu.

Bài viết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam chính là lực lượng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới năm 1986 - một quyết định lịch sử tạo ra những chuyển biến sâu sắc và toàn diện. Sau 40 năm, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển, trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm mạnh từ khoảng 80% dân số năm 1985 xuống còn khoảng 1,3% vào năm 2025.

Tiến sỹ Ruvislei González Saez trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh tư liệu: Việt Hùng - P/v TTXVN tại Cuba

Theo Tiến sĩ Ruvislei González Saez, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng mạnh mẽ và tiềm năng to lớn. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quyết định đối với những chuyển biến trong tương lai, trong bối cảnh môi trường quốc tế tiềm ẩn nhiều bất ổn và thách thức. Đây có thể là một trong những giai đoạn phức tạp nhất của tiến trình đổi mới, song cũng là thời điểm mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá, chuyển mình từ một “con hổ châu Á” thành một “con rồng” trong khu vực.

Theo baotintuc.vn