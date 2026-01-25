Kinh tế
Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn

Năm 2025, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư cải tạo, vận hành lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Không chỉ đảm bảo cung cấp, vận hành lưới điện ổn định, an toàn, liên tục trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, màPC Phú Thọ còn ghi đậm dấu ấn tích cực, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Lạc Sơn bảo dưỡng cầu dao phụ tải trên DZ 371 trạm cắt Thượng Cốc.

Công nhân quản lý vận hành tiến hành kiểm tra thiết bị tại TBA 110kV Đoan Hùng.

Cán bộ kỹ thuật PC Phú Thọ tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì lưới điện.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Lập Thạch thực hiện xử lý tiếp xúc trên lưới điện hạ áp, chủ động phòng ngừa sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Lãnh đạo PC Phú Thọ thăm hỏi, động viên và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn.

PC Phú Thọ chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Công nhân Đội Quản lý Điện lực khu vực Đà Bắc kiểm tra, phát quang tuyến đường dây.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả được đẩy mạnh.

