Dân chủ từ những việc gần dân

Từ những diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến các mô hình chính quyền thân thiện, cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất. Qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, niềm tin và sự đồng thuận xã hội được củng cố, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là dịp để người dân thẳng thắn bày tỏ ý kiến, kiến nghị; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt thực tiễn, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự tham gia của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai ngày càng hướng về cơ sở, tập trung vào những nội dung thiết thực, phù hợp với đời sống người dân.

Thông qua đó, người dân phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp đóng góp ý kiến, công sức, nguồn lực và tham gia giám sát các hoạt động tại cộng đồng.

Trong một năm qua, Hội Nông dân đã vận động hội viên hiến gần 119.000 m2 đất, đóng góp hơn 34 tỷ đồng, hơn 118.000 ngày công, tham gia sửa chữa, xây mới gần gần 2.590 km đường giao thông nông thôn. Đoàn Thanh niên thực hiện gần 2.900 công trình, phần việc thanh niên. Hội Cựu chiến binh duy trì 925 mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông tự quản”, 300 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Cùng với vận động Nhân dân tham gia các phong trào, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ tỉnh tham gia góp ý 639 văn bản, phản biện 16 dự án.

Hội Nông dân tổ chức và phối hợp tổ chức 56 hội nghị phản biện xã hội, 34 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; tiếp nhận 452 ý kiến của hội viên thông qua diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Việc mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, kiến nghị góp phần đưa hoạt động giám sát đến gần hơn với người dân. Thông qua nền tảng Mặt trận số, người dân có thêm điều kiện phản ánh những vấn đề quan tâm, theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị. Qua đó, vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền của MTTQ tiếp tục được phát huy.

Một trong những cách làm mới là mô hình “Lắng nghe dân nói” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thông qua mã QR, hộp thư số và đường dây nóng. Các kênh tiếp nhận này tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trên cơ sở các thông tin được tiếp nhận, MTTQ Việt Nam các cấp theo dõi, đôn đốc và phối hợp giám sát quá trình giải quyết của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Không chỉ mở rộng phương thức tiếp nhận ý kiến, mô hình còn góp phần tăng cường kết nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện để những vấn đề từ thực tiễn được phản ánh và xem xét giải quyết kịp thời hơn.

Tại phường Hòa Bình, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức mới để MTTQ gần dân hơn. Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ trang bị máy tính, máy in, thiết kế “Góc Công dân số”, hướng dẫn và tập huấn kỹ năng số cho các tổ dân phố. Một số tổ dân phố chủ động trang bị màn hình, camera để kết nối họp trực tuyến với phường.

Tại Tổ dân phố số 9, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận triển khai các mô hình “Góc Công dân số”, “Dân vận số”, “An sinh xã hội số”, qua đó đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Các nền tảng số hỗ trợ việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và chăm lo an sinh thuận tiện, kịp thời hơn.

Bà Nguyễn Thị Nhã - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 9, phường Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi vận động người dân bằng cách gần gũi, dễ hiểu; đồng thời tận dụng các nền tảng số để thông tin nhanh hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân kịp thời hơn. Khi người dân được biết, được trao đổi và được tham gia vào những công việc chung của tổ dân phố thì sự đồng thuận cũng cao hơn”.

Mô hình điểm cộng đồng dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” tại đây cũng gắn với ứng dụng công nghệ, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ công tác Mặt trận mà từng bước trở thành phương thức kết nối cộng đồng, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Cùng với đó, nhiều mô hình thiết thực được triển khai tại cơ sở như “Ngày thứ bảy cùng dân” ở xã Mai Châu, “Đội cán bộ phản ứng nhanh” tại xã Đoan Hùng, “Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ” tại xã Cao Dương. Những cách làm này giúp cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Người dân xã Dũng Tiến được hướng dẫn thực hiện các bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Trong cải cách hành chính, tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp. Mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” gắn với chuyển đổi số được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, nhanh chóng; “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh của người dân.

Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia và giám sát những công việc liên quan trực tiếp đến đời sống, dân chủ sẽ trở thành động lực phát triển từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, huy động nguồn lực trong Nhân dân, góp phần xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Phương Thanh