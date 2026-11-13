Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ vượt chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2026

Thực hiện các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển Đảng năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới giai đoạn 2026-2030.

Đảng ủy UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 399 học viên; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 238 học viên. Qua học tập, học viên được củng cố nhận thức chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện để đủ điều kiện trở thành đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Trong năm 2026, Đảng bộ UBND tỉnh đã kết nạp 285 đảng viên mới (vượt 14% chỉ tiêu đề ra), góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 100 cán bộ, đảng viên; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, văn phòng cấp ủy dành cho đội ngũ cấp ủy cơ sở.

Thông qua các chương trình đã cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được thể hiện sự chủ động của Đảng ủy UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đồng thời, khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan và các cấp ủy cơ sở trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng theo kế hoạch; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp tổ chức các lớp học; gắn học tập lý luận chính trị với tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Lan Phương

(CTV)