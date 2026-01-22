Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Vincent Boulet khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giữ vai trò lãnh đạo mang tính quyết định trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời đánh giá Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Paris, ông Vincent Boulet đánh giá kể từ khi giành được độc lập và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã trải qua một chặng đường phát triển hết sức ấn tượng.

Nhờ nỗ lực bền bỉ và tinh thần hy sinh của toàn dân, Việt Nam đã xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực ngay từ những năm 2010 và hiện được các tổ chức quốc tế ghi nhận như một hình mẫu về phát triển kinh tế gắn với các chỉ số phúc lợi con người cao.

Trưởng ban Đối ngoại PCF cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, cũng như cách tiếp cận có kế hoạch trong chính sách sinh thái, cải cách thể chế và hiện đại hóa nền kinh tế.

Ông Vincent Boulet nhấn mạnh rằng PCF đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong cả thời chiến lẫn thời bình, coi đó là những kết quả “thực sự tiêu biểu và anh hùng,” đồng thời mong đợi việc Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội mới, hướng tới các mốc kỷ niệm 100 năm lập Đảng và 100 năm lập quốc.

Thay mặt PCF, ông Vincent Boulet gửi tới Đại hội XIV những lời chào đoàn kết và hữu nghị nhất. Nhắc lại lời Tổng Bí thư PCF Fabien Roussel viết trong thông điệp gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, ông đánh giá Đại hội XIV là “thời khắc quyết định” đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Ông Vincent Boulet cho rằng Đại hội không chỉ đánh giá toàn diện 40 năm Đổi mới mà còn xác định các định hướng phát triển cho giai đoạn 2026-2030, thể hiện cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam về một tương lai bền vững và thịnh vượng cho đất nước.

Theo Trưởng ban Đối ngoại PCF, việc Đại hội XIV quy tụ 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, là minh chứng sinh động cho sức mạnh và sự đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các quyết sách sáng suốt được thông qua tại Đại hội sẽ phục vụ thiết thực cho lợi ích và đời sống của nhân dân Việt Nam.

Ông Vincent Boulet cho rằng trong suốt tiến trình cách mạng và kể từ khi giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế, gắn chặt với việc bảo vệ độc lập của Tổ quốc.

Định hướng này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam - đặt nền móng từ rất sớm, đã giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, giữ vai trò ngày càng nổi bật trong các tổ chức khu vực và quốc tế, đồng thời cho phép đất nước nhận diện và xử lý các cuộc khủng hoảng hiện nay bằng các công cụ cần thiết, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc đang đứng trước nhiều thách thức, ông Vincent Boulet nhấn mạnh yêu cầu về tự chủ chiến lược được nêu trong các văn kiện của Đại hội XIV như là nền tảng cho một quá trình hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc.

Theo ông Vincent Boulet, đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Việt Nam, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn biết đổi mới nhận thức để đưa ra những giải pháp phù hợp trước các rủi ro và khủng hoảng toàn cầu.

Đề cập đến mối quan hệ giữa hai Đảng, ông Vincent Boulet khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh cùng các đồng chí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giành và bảo vệ độc lập, thống nhất của Việt Nam.

Hai đảng cùng chia sẻ một lịch sử đoàn kết đặc biệt, hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình và quyền của các dân tộc.

Ngay từ năm 1920, khi Đảng Cộng sản Pháp được thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã có những đóng góp mang tính quyết định trong việc thúc đẩy sự tham gia của Đảng Cộng sản Pháp vào cuộc đấu tranh chống ách thống trị thuộc địa, mối quan hệ đoàn kết đó đã được đặt nền móng vững chắc và không ngừng được củng cố qua các giai đoạn lịch sử.

Đến nay, tình đoàn kết giữa hai Đảng tiếp tục được tăng cường và càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh quốc tế mới, trước những rủi ro và bất định đang đặt ra đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp cũng như các dân tộc trên thế giới.

Theo ông Vincent Boulet, cam kết chung của hai Đảng đối với hòa bình, an ninh tập thể và an ninh con người, cũng như đối với chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế, đã được khẳng định rõ tại hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào tháng 10/2024.

Trên cơ sở đó, hợp tác phi tập trung sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hai bên tiếp tục khuyến khích các hoạt động hợp tác kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh rằng hợp tác lý luận giữa PCF và Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xác định yêu cầu và định hình nội dung của một mô hình hợp tác quốc tế mới giữa các Đảng Cộng sản, trên cơ sở tôn trọng đặc thù của mỗi đảng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp của các đảng vì lợi ích của các dân tộc độc lập, có chủ quyền và đoàn kết.

