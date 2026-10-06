Đằng sau đà tăng của đồng USD

Đồng USD tiếp tục tăng trái với dự báo đầu năm, được hỗ trợ bởi bất ổn ở châu Âu, giá năng lượng cao và sức hút của kinh tế Mỹ.

Đầu tuần này, đồng euro có lúc giảm xuống dưới 1,12 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025. Đồng tiền chung chịu sức ép khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp, trong lúc bất ổn chính trị tại một số nền kinh tế lớn khác trong khu vực cũng gia tăng.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong bối cảnh đồng euro suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và dòng vốn quốc tế đổ mạnh vào tài sản Mỹ. Ảnh: Reuters

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp tăng mạnh, còn chênh lệch với trái phiếu Đức - một thước đo mức độ lo ngại của nhà đầu tư đối với rủi ro trong khu vực đồng euro - đã mở rộng đáng kể. Euro mất giá trong bối cảnh đó, tạo thêm lực đẩy cho USD.

Đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột với Iran, dù trong quá khứ giá dầu tăng cao thường gây sức ép lên USD vì Mỹ là nước nhập khẩu năng lượng lớn. Cục diện đã thay đổi sau khi nước này trở thành nhà xuất khẩu năng lượng ròng nhờ sự phát triển của dầu khí đá phiến.

Chi phí năng lượng tăng đồng thời làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, khiến thị trường tiếp tục tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên quanh 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2002.

Giữa lúc thị trường trái phiếu toàn cầu trải qua một đợt bán tháo mạnh, mức lợi suất cao tại Mỹ càng làm các tài sản định giá bằng USD hấp dẫn hơn.

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn dự báo, nhờ tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư doanh nghiệp, trong đó có lượng vốn lớn dành cho hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo. Cùng với lợi suất cao, sức tăng này tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế.

Trong 12 tháng tính đến tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 900 tỷ USD cổ phiếu Mỹ và chứng chỉ quỹ, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một giai đoạn 12 tháng. USD vẫn giữ vai trò trú ẩn khi bất ổn gia tăng, song dòng vốn cho thấy sức hấp dẫn của đồng tiền này ngày càng được củng cố bởi thị trường cổ phiếu, trái phiếu và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhà chiến lược tiền tệ Stephen Jen từng dùng khái niệm “nụ cười USD” để mô tả khả năng đồng bạc xanh tăng giá trong 2 hoàn cảnh rất khác nhau: khi kinh tế Mỹ vượt trội và khi kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Hiện USD vẫn hưởng lợi từ những bất ổn bên ngoài nước Mỹ, nhưng dòng vốn đổ vào cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản Mỹ đang đóng vai trò ngày càng rõ hơn.

Kinh tế Mỹ cần tiếp tục vượt trội, lợi suất cần duy trì ở mức cao và thị trường chứng khoán phải đủ hấp dẫn để giữ dòng vốn quốc tế nếu đợt tăng của USD muốn duy trì động lực hiện nay. Khi một phần lớn tiền vào Mỹ nhằm tìm kiếm lợi suất và mức sinh lời cao hơn, tỷ giá cũng trở nên nhạy cảm hơn với sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư.

Nếu tăng trưởng Mỹ giữ được nhịp hiện nay và Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, đồng USD còn nhiều yếu tố hỗ trợ. Ngược lại, một đợt điều chỉnh mạnh của chứng khoán hoặc sự thất vọng trước làn sóng đầu tư vào AI có thể khiến những dòng vốn từng nâng đỡ đồng bạc xanh quay đầu nhanh chóng.

https://hanoimoi.vn/dang-sau-da-tang-cua-dong-usd-1759735.html

Theo hanoimoi.vn