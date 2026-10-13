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Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”

Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi “Anh hùng” cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Bên cạnh quy mô dàn dựng và yếu tố hành động, phim vẫn tạo tranh luận về việc có nhiều tuyến nhân vật, tình tiết và cách phát triển tâm lý chưa đồng đều.

Tuy nhiên, hiệu ứng truyền miệng vẫn giúp Trại buôn người duy trì sức nóng sau gần 3 tuần công chiếu.

Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”Trại buôn người được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ.

Vì sao phim hút khách?

Tính đến ngày 11/10, phim Trại buôn người đã vượt mốc 400 tỷ đồng sau khoảng 17 ngày công chiếu. Theo giảng viên Phương Dung (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), sức hút của Trại buôn người đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Điểm thuận lợi đầu tiên là một câu chuyện dễ khiến người xem cảm thấy có liên quan đến mình. Phim khai thác bẫy tuyển dụng, lừa đảo xuyên biên giới thông qua hành trình người anh tìm cứu em gái.

Để tăng độ chân thật, ê-kíp còn sử dụng chất liệu từ lời kể của một nạn nhân ngoài đời để phát triển nhân vật. Những yếu tố ấy tạo ra hai động lực đến rạp: tò mò về thế giới tội phạm và lo lắng cho sự an toàn của bản thân, người thân. Như vậy, đề tài hoàn toàn có khả năng vượt khỏi nhóm khán giả vốn yêu thích phim hành động.

Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”Steven Nguyễn được khen ngợi với vai Ny trong Trại buôn người.

“Mạch truyện đơn giản có lợi thế là giúp khán giả nhanh chóng nhập cuộc. Với câu chuyện giải cứu người thân, người xem hiểu ngay nhân vật chiến đấu vì điều gì, phải đối mặt với ai và có thể mất những gì.

Sức hấp dẫn nằm ở cách bộ phim tăng dần hiểm nguy, duy trì căng thẳng rồi giải tỏa cảm xúc ở cao trào. Hành động tạo sự hồi hộp, tình thân khiến khán giả có lý do để lo lắng cho nhân vật.

Khi những yếu tố ấy được xử lý hiệu quả, cảm xúc đọng lại có thể đủ mạnh để người xem giới thiệu phim cho người khác, dù họ vẫn nhận ra những chỗ thiếu thuyết phục trong kịch bản”, bà Phương Dung lý giải.

Theo giảng viên Phương Dung, tranh luận về kịch bản vẫn có thể tồn tại cùng sự hài lòng về trải nghiệm giải trí. Một người có thể thấy phim thiếu chặt chẽ nhưng vẫn đánh giá buổi xem đáng tiền vì hành động hoặc cảm xúc.

Do đó, doanh thu cao chưa đủ để kết luận khán giả đồng thuận về chất lượng kịch bản. Nó chỉ cho thấy tác phẩm đã đáp ứng được nhu cầu của một lượng lớn người mua vé.

Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”Trùm cuối trong Trại buôn người.

Giảng viên Phương Dung cho rằng thành công về doanh thu của phim liên quan rất lớn tới tính thời điểm. Một tác phẩm ra rạp khi ít đối thủ đủ sức cạnh tranh sẽ có thêm cơ hội chiếm lĩnh sự chú ý và giữ suất chiếu thuận lợi.

Khi doanh thu tăng, các cột mốc lại trở thành chất liệu truyền thông, kích thích sự tò mò của người chưa xem. Đó cũng là phần may mắn của cuộc đua phòng vé: chất lượng có thể được chuẩn bị, nhưng sự hưởng ứng của thị trường khó tính trước.

Điều quan trọng của sự “đúng thời điểm”

Trước Trại buôn người, rạp Việt đã có 6 phim vượt mốc 400 tỷ đồng gồm: Mưa đỏ đạt khoảng 714 tỷ đồng, Mai khoảng 551 tỷ đồng, Lật mặt 7: Một điều ước khoảng 483 tỷ đồng, Nhà bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng, Thỏ ơi!! khoảng 450 tỷ đồng và Bố già khoảng 427 tỷ đồng.

Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”Trước đó, phim dự định phát hành vào dịp lễ 2/9 nhưng phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối để thực hiện thêm nhiều cảnh quay bổ sung.

Nếu so với phim Anh hùng cùng đề tài, rõ ràng vận may của Trại buôn người bùng nổ hơn nhiều. Khi đặt hai phim cạnh nhau, thậm chí các nhà chuyên môn còn đánh giá Anh hùng nhỉnh hơn hẳn về mặt diễn xuất và sự chặt chẽ trong kịch bản.

Nhưng thời điểm ra rạp của Anh hùng vào đúng dịp 30/4 quá chen chúc, khiến áp lực cạnh tranh suất chiếu và sự chú ý của khán giả bị phân tán. Trong khi Trại buôn người gần như một đường thẳng tiến, trước khi phim ra rạp, một số tác phẩm đã phải dời lịch phát hành, tới ngày 11/10, phim có gần 5.100 suất chiếu.

Tất nhiên, việc đối thủ rút lui một phần là hệ quả của việc phim đã ăn khách, nhưng khoảng trống được tạo ra lại giúp phim tiếp tục gia tăng lợi thế.

Đằng sau vận đỏ của “Trại buôn người”Yếu tố đúng thời điểm góp phần không nhỏ trong việc tăng doanh thu cho Trại buôn người.

Thêm nữa, hiệu ứng truyền miệng có phần khó tính toán trước. Một chiến dịch quảng bá có thể tạo độ nhận biết, nhưng việc khán giả có hào hứng rủ nhau đi xem, một cảnh phim có trở thành chủ đề bàn tán hay không còn phụ thuộc vào sự hưởng ứng của công chúng.

Chỉ khi sự hưởng ứng xuất hiện đúng lúc và đủ mạnh, phim mới có thể thu hút cả những người ban đầu không định mua vé. Đó là phần may mắn nằm ngoài mọi tính toán, bởi dù làm việc bài bản đến đâu, đoàn phim cũng không thể định đoạt được sự hưởng ứng của khán giả.

https://tienphong.vn/dang-sau-van-do-cua-trai-buon-nguoi-post1884671.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Buôn người Khán giả Kịch bản Tác phẩm Anh hùng Tranh luận Đề tài Khai thác Quảng bá Phòng vé
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