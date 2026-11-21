Làn sóng “săn thần tượng”

Sức hút của phim truyền hình Trung Quốc (C-drama) không chỉ lan rộng trên các nền tảng trực tuyến mà còn tạo ra xu hướng du lịch săn thần tượng. Tại Hoành Điếm, người hâm mộ quốc tế sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, chờ đợi nhiều ngày chỉ để được nhìn thấy diễn viên yêu thích.

Trong hơn 20 ngày, Thammarawee Lin, người hâm mộ đến từ Thái Lan, cùng nhiều khán giả nước ngoài túc trực bên ngoài một khách sạn ở Hoành Điếm (Trung Quốc). Bất kể thời tiết, họ kiên nhẫn chờ Trương Lăng Hách xuất hiện, điện thoại luôn hướng về phía cửa ra vào để không bỏ lỡ khoảnh khắc gặp thần tượng.

Theo Agence France-Presse (AFP), nam diễn viên trở thành gương mặt được khán giả quốc tế chú ý sau thành công của bộ phim Trục ngọc. Sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình trẻ trung, Trương Lăng Hách góp phần đưa phim truyền hình Hoa ngữ đến gần hơn với công chúng nước ngoài.

Tên tuổi Trương Lăng Hách được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn sau vai diễn trong Trục ngọc.

Khách sạn nơi người hâm mộ chờ đợi nằm gần phim trường Hoành Điếm, quần thể bối cảnh điện ảnh rộng lớn được ví như Hollywood của Trung Quốc. Nơi đây có nhiều công trình mô phỏng cung điện cổ, phố Hong Kong xưa và các ngôi đền, thường xuyên được sử dụng làm bối cảnh cho phim cổ trang.

Không ít người hâm mộ đến đây từ sớm, thậm chí đặt ghế trước một ngày để giữ chỗ đẹp. Những hàng rào bên ngoài khách sạn cũng được trang trí bằng hình ảnh Trương Lăng Hách.

Theo AFP, một số người trong ngành giải trí còn tiết lộ, thậm chí bán lịch trình và địa điểm quay phim trên mạng xã hội. Nhờ đó, người hâm mộ có thể tìm đến nơi các thần tượng đang làm việc, từ phim trường đến khách sạn nơi diễn viên chuẩn bị trang phục, làm tóc và trang điểm.

Để được nhìn thấy Trương Lăng Hách, Lin đã chi khoảng 5.000 nhân dân tệ (tương đương 19,35 triệu đồng) cho vé máy bay từ Bangkok và chi phí lưu trú tại Hoành Điếm. Người phụ nữ 46 tuổi làm nghề dịch thuật tự do thừa nhận đây là khoản tiền không nhỏ.

“Nếu không thực sự yêu mến anh ấy, chúng tôi chẳng có lý do gì để làm những việc này. Có thể lát nữa trời sẽ nắng gắt hơn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chờ”, Lin chia sẻ với AFP khi cầm trên tay những tấm ảnh và huy hiệu in hình nam diễn viên.

Fan vây kín bên ngoài phim trường chỉ để chờ Trương Lăng Hách lướt qua.

Dịch vụ săn thần tượng nở rộ

Lượng người hâm mộ nước ngoài đổ về Hoành Điếm đang mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp địa phương. Thay vì chỉ tham quan phim trường, du khách có thể đặt những chuyến đi được thiết kế riêng, với mục tiêu gặp gỡ hoặc quan sát thần tượng ghi hình.

Li, người sáng lập một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này, cho biết công ty tổ chức lịch trình săn sao, bố trí xe riêng và gọi điện đánh thức khách hàng vào sáng sớm để họ kịp đến các địa điểm ghi hình.

Một trong những trải nghiệm được nhiều người quan tâm là đi bộ lên núi để quan sát Trương Lăng Hách quay bộ phim cổ trang mới. Du khách còn được cung cấp máy ảnh với ống kính tele cỡ lớn, giúp theo dõi đoàn phim từ khoảng cách xa.

Theo Li, khách hàng của doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Singapore và Malaysia.

Phim truyền hình Trung Quốc giúp Hoành Điếm ngày càng hút khách du lịch.

Xu hướng này cho thấy sức hút của phim Trung Quốc đang tạo ra những hoạt động du lịch gắn với văn hóa thần tượng, tương tự những gì từng diễn ra tại Hàn Quốc cùng sự phát triển của làn sóng Hallyu.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định C-drama đang tăng tốc trên thị trường quốc tế và dần trở thành đối thủ đáng chú ý của K-drama.

Trên Netflix, Đầu xuân tươi sáng, bộ phim tình cảm hiện đại của Trung Quốc, từng xếp thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu vào tháng 8. Trong khi đó, Trục ngọc đạt vị trí thứ sáu ngay tuần đầu phát hành hồi tháng 3.

Tại Singapore, Trục ngọc từng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Netflix trong một tuần của tháng 4. Sức hút của tác phẩm lớn đến mức một số bộ trưởng Singapore nhắc đến bộ phim trong các bài phát biểu, đồng thời thực hiện video TikTok sử dụng nhạc phim.

C-drama có thể tạo nên làn sóng văn hóa mới?

Pan Wang, chuyên gia thuộc Đại học New South Wales (Australia), nhận định K-drama hiện vẫn có vị thế quốc tế vững chắc hơn nhờ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Hallyu. Dù vậy, phim Trung Quốc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả nước ngoài, đặc biệt tại thị trường châu Á.

Bà cho rằng Trung Quốc có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp phim truyền hình, từ quy mô sản xuất lớn, thể loại phong phú đến lượng khán giả tiềm năng đông đảo. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của chính phủ đối với hoạt động đưa phim ra thị trường quốc tế cũng là một yếu tố thuận lợi.

Tuy nhiên, C-drama vẫn cần thời gian để đạt được sức ảnh hưởng tương đương K-drama. Một trong những trở ngại là quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Trung Quốc, có thể hạn chế sự đa dạng trong nội dung và những câu chuyện mà các nhà làm phim muốn khai thác.

C-drama ngày càng tiếp cận nhiều khán giả quốc tế hơn, nhưng vẫn chưa thực sự cởi mở.

Không chỉ Trương Lăng Hách, nhiều ngôi sao Trung Quốc khác cũng đang thu hút lượng lớn người hâm mộ quốc tế đến Hoành Điếm. Adelise Lee, một sinh viên Malaysia đang học tập tại tỉnh Hồ Bắc, cho biết cô đã gặp Trương Lăng Hách khoảng 25 lần nhưng vẫn quyết định trở lại Hoành Điếm lần thứ tư để gặp nam diễn viên.

Trong chuyến đi này, Lee còn gặp khoảng 10 ngôi sao Trung Quốc khác, liên tục di chuyển giữa các phim trường và ghé thăm nhà hàng thuộc sở hữu của người nổi tiếng tại địa phương.

Lee từng là người yêu thích phim Hàn Quốc nhưng hiện không còn quá hào hứng với dòng phim này. Theo cô, nhiều tác phẩm K-drama có cốt truyện dễ đoán và cách triển khai tương tự nhau, trong khi phim Trung Quốc mang đến nhiều lựa chọn hơn.

Cô đánh giá cao những tác phẩm có nữ chính mạnh mẽ, chủ động cũng như dòng phim giả tưởng khai thác truyền thuyết và văn hóa dân gian Trung Quốc. “Nhiều người đang nói rằng họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán với phim Hàn Quốc”, Lee nhận xét.

Sức hút của Trương Lăng Hách góp phần tạo ra lợi ích kinh tế cho Trung Quốc.

Trở lại với câu chuyện tại khách sạn, Lin cầm hai chiếc điện thoại hướng về phía cửa ra vào để phát trực tiếp khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện cho người hâm mộ ở quê nhà theo dõi.

Khi nam diễn viên bước ra trong chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc búi theo phong cách cổ trang, đám đông lập tức reo hò. Trương Lăng Hách nhanh chóng lên chiếc ô tô đang chờ sẵn, trong khi người hâm mộ đồng thanh gọi tên và bày tỏ sự ủng hộ dành cho anh.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong