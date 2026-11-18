Phụ nữ dẫn dắt cuộc chơi Grammy

Lần đầu trong lịch sử Grammy, sáu nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất đều là nữ. Không chỉ dẫn đầu về số lượng, các giọng ca nữ còn áp đảo ở những hạng mục danh giá nhất như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Theo công bố ngày 16/11 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy), nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Raye dẫn đầu danh sách đề cử Grammy lần thứ 69 với 11 đề cử. Theo sau là ngôi sao Tây Ban Nha Rosalía với chín đề cử. Bốn nghệ sĩ cùng nhận bảy đề cử gồm Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo và Ella Langley.

Theo Forbes, lần đầu tiên trong lịch sử Grammy, cả sáu nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử đều là nữ. Raye cân bằng kỷ lục 11 đề cử trong một mùa Grammy của Beyoncé, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất lịch sử giải thưởng.

Raye dẫn đầu đề cử Grammy 2027. Ảnh: Euronews

Phái nữ áp đảo

Sự áp đảo không chỉ thể hiện ở số lượng đề cử cá nhân mà còn ở sự hiện diện của phụ nữ trong những hạng mục quan trọng nhất.

Ở hạng mục Album của năm, bảy trong tám đề cử thuộc về nghệ sĩ nữ, với các album This Music May Contain Hope của Raye, Lux của Rosalía, The Life of a Showgirl của Taylor Swift, Lost Weekend của Phoebe Bridgers, The Art of Loving của Olivia Dean, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love của Olivia Rodrigo và Dandelion của Ella Langley. Đại diện nam duy nhất là Bruno Mars với album The Romantic.

Tỷ lệ tương tự xuất hiện ở hạng mục Ca khúc của năm, khi bảy trong tám đề cử thuộc về nữ nghệ sĩ. Hạng mục Bản thu âm của năm có sáu đại diện nữ, bên cạnh Bruno Mars và màn kết hợp giữa Tame Impala với Jennie.

Đây là lần đầu trong lịch sử Grammy, cả năm đề cử ở hạng mục Album nhạc đồng quê đương đại hay nhất đều thuộc về nữ nghệ sĩ, gồm Ella Langley, Kelsea Ballerini, Carter Faith, Megan Moroney và Kacey Musgraves.

Theo Variety, rap gần như vắng bóng trong các hạng mục tổng quát quan trọng. Don Toliver là đại diện hip-hop duy nhất xuất hiện trong nhóm hạng mục lớn với đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trong khi đó, Bruno Mars và Leon Thomas là hai nghệ sĩ nam hiếm hoi có nhiều đề cử, với sáu đề cử mỗi người.

Bruno Mars và Leon Thomas là hai nghệ sĩ nam nổi bật nhất mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cả ba đại diện Kpop được đề cử Grammy năm nay đều là nữ, gồm Jennie (BlackPink), IVE và KiiiKiii. Trong đó, Jennie có hai đề cử ở các hạng mục Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất. IVE và KiiiKiii cùng góp mặt ở hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất.

Ngay tại hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, các nghệ sĩ nữ cũng chiếm đa số, với LiSA, IVE, BINI và Babymbymetal. Một đề cử khác thuộc về nhóm nhạc nam Philippines SB19. Ban nhạc rock Polyphia cũng góp mặt trong danh sách, nhưng chung sản phẩm với Babymbymetal.

Theo Variety, việc Grammy những năm gần đây dành nhiều ưu ái cho các nghệ sĩ nữ không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên, chưa mùa giải nào sự chênh lệch về tỷ lệ đại diện giữa nam và nữ lại rõ rệt như năm nay.

Sự công nhận về sáng tạo

Đằng sau những con số là sự chuyển biến đáng chú ý trong thị hiếu âm nhạc và cách ngành công nghiệp ghi nhận đóng góp của nghệ sĩ nữ.

Trường hợp Raye là ví dụ tiêu biểu. Album This Music May Contain Hope không chỉ giúp cô lần đầu được đề cử ở cả ba hạng mục lớn gồm Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm, mà còn ghi nhận vai trò sáng tác của cô với đề cử Nhạc sĩ của năm (không thuộc dòng nhạc cổ điển).

Raye và Rosalía đều lựa chọn hướng đi giàu tính thử nghiệm trong các sản phẩm mới. Theo phân tích của Forbes, hai album This Music May Contain Hope và Lux có cấu trúc nhiều phần, kết hợp dàn nhạc giao hưởng với nhiều thể loại âm nhạc, không đi theo công thức pop thông thường. Đáng chú ý, những sản phẩm dài, đòi hỏi người nghe tập trung thưởng thức vẫn đạt thành tích thương mại đáng kể.

Sản phẩm âm nhạc của Raye và Rosalía vừa có tính nghệ thuật cao, vừa thành công thương mại. Ảnh: Getty Images

Lux của Rosalía đạt 42,1 triệu lượt nghe trên Spotify trong 24 giờ đầu, lập kỷ lục đối với album của nữ nghệ sĩ nói tiếng Tây Ban Nha. 12 trong số 15 ca khúc của album đồng thời lọt Top 50 toàn cầu. Trong khi đó, This Music May Contain Hope mang về cho Raye album quán quân đầu tiên tại Anh.

Những thành tích này cho thấy nghệ sĩ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa tính đại chúng và tham vọng nghệ thuật. Họ có thể theo đuổi những thử nghiệm âm nhạc phức tạp mà vẫn tạo được sức hút trên thị trường.

Bên cạnh Raye và Rosalía, những cái tên như Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Olivia Dean, Phoebe Bridgers và Ella Langley cũng cho thấy sự đa dạng về phong cách, thế hệ và thị trường.

Ella Langley là gương mặt lần đầu được đề cử Grammy nhưng đã góp mặt ở cả bốn hạng mục tổng quát gồm Bản thu âm của năm, Album của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Beyoncé tiếp tục ghi dấu lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt 100 đề cử Grammy trong sự nghiệp.

Bình luận viên Chris Connelly của ABC News nhận định: “Phụ nữ thực sự đang dẫn dắt cuộc chơi trong năm nay, và điều đó hoàn toàn xứng đáng”.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Los Angeles (Mỹ).

https://tienphong.vn/phu-nu-dan-dat-cuoc-choi-grammy-post1895320.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong