Tùng Dương làm mới hình ảnh với MV ballad lãng mạn

Sau những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc thể nghiệm, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục tạo bất ngờ khi ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng” – một bản ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Đây là sản phẩm âm nhạc trước thềm live concert “Bay về phía mặt trời” vào tháng 12.

Ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng”. Ảnh: NVCC

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, đánh dấu một hướng tiếp cận khác của Tùng Dương so với những sản phẩm trước đây. Thay vì lựa chọn những bản phối phức tạp, giàu năng lượng hay các ca khúc có nhiều đoạn cao trào để phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, nam ca sĩ thử sức với dòng nhạc ballad có giai điệu nhẹ nhàng, thiên về tự sự.

Điểm mới của sản phẩm không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở cách xây dựng hình ảnh. Lần đầu tiên, Tùng Dương trực tiếp đảm nhận vai nam chính, tham gia diễn xuất trong nhiều phân cảnh tình cảm cùng bạn diễn Chi Phạm – nữ diễn viên sinh năm 2001, từng tham gia các phim “Tử chiến trên không” và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Ca sĩ Tùng Dương vào vai nhân vật chính của MV. Ảnh: NVCC

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai. Rời xa hình ảnh gai góc, cá tính thường thấy trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thể hiện những rung động của người đàn ông đang yêu qua ánh mắt, cử chỉ và những tình huống đời thường.

Câu chuyện tình yêu được kể bằng những hình ảnh giàu chất thơ. Một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ trở thành khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của hai nhân vật. Những chiếc máy bay giấy, cánh diều được sử dụng như phương tiện trao gửi thông điệp, giúp họ dần xích lại gần nhau.

Các cảnh quay được thực hiện tại vùng biển Quy Nhơn Đông (Gia Lai), với không gian làng chài, những triền cỏ ven biển và ngọn hải đăng làm bối cảnh chính. Thiên nhiên khoáng đạt cùng nhịp sống miền biển tạo nên màu sắc riêng cho MV.

Ở phần âm nhạc, Tùng Dương cũng lựa chọn cách xử lý giọng hát tiết chế. Không tập trung vào những đoạn cao trào hay phô diễn kỹ thuật, anh thiên về lối hát tự sự, chú trọng ca từ và cảm xúc. Nội dung ca khúc xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ và những điều con người đôi khi không đủ can đảm để nói ra. Cách thể hiện này tạo sự đồng điệu giữa phần nghe và phần nhìn, góp phần truyền tải trọn vẹn câu chuyện tình yêu trong MV.

Các cảnh quay được thực hiện tại vùng biển Quy Nhơn Đông (Gia Lai). Ảnh: NVCC

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời gian Tùng Dương chuẩn bị cho live concert “Bay về phía mặt trời”, dự kiến diễn ra tối 19-12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo giới thiệu từ phía nam ca sĩ, đây là chương trình có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Việc phát hành một ca khúc ballad giàu chất trữ tình trước thềm concert cho thấy Tùng Dương không chỉ tập trung chuẩn bị cho sân khấu lớn mà còn tiếp tục khám phá những sắc thái mới trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ nổi bật với cá tính mạnh mẽ, anh đang cho thấy khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa những không gian biểu đạt khác nhau, qua đó làm phong phú thêm hành trình nghệ thuật của mình.

Tùng Dương là nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều thể loại âm nhạc. Trong năm 2026, anh thực hiện nhiều dự án âm nhạc nổi bật, trong đó có live concert “Bay về phía mặt trời”, được xem là liveshow có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát. Bên cạnh việc tập trung tập luyện cho concert riêng, ca sĩ Tùng Dương còn tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao phối hợp với các đơn vị thực hiện. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, được tham gia biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia là niềm vinh dự lớn đối với anh. Nam ca sĩ cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người được sống trong không gian văn hóa dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị truyền thống đã được các thế hệ cha ông gìn giữ và trao truyền. Với nghệ sĩ, đây còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua âm nhạc, nghệ thuật, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

https://hanoimoi.vn/tung-duong-lam-moi-hinh-anh-voi-mv-ballad-lang-man-1765328.html

Theo hanoimoi.vn