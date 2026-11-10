Nhóm tài xế, shipper U60 làm phim 12 tỷ view chấn động Trung Quốc

Bộ phim “Mang khí giới vào nước Tống” (Nhập Tống) gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Càng bất ngờ hơn khi ê-kíp đứng sau là những người lao động trung niên đang tìm cách tiếp cận khoa học công nghệ AI.

Trang QQ đưa tin bộ phim ngắn đề tài lịch sử xuyên không Mang khí giới vào nước Tống (gọi tắt là Nhập Tống) lên sóng hồi tháng 8, chỉ sau 3 tháng đã đạt tới 12 tỷ lượt xem với thời lượng 1.000 tập, mỗi tập chỉ khoảng hơn 3 phút.

Nhập Tống liên tục đứng đầu bảng xếp hạng phim ngắn gây sốt trên nền tảng Hongguo Short Drama và thu hút khán giả nhờ nội dung logic, nhiều bất ngờ, kết hợp tư duy quân sự hiện đại và đấu tranh cung đình thời xưa.

Phim kể về tổ chiến đấu gồm 5 người bất ngờ bị xuyên không về thời Bắc Tống cùng toàn bộ trang bị quân sự. Từ đây, họ dần thâm nhập vào xã hội thời phong kiến, sử dụng tư duy tác chiến hiện đại để giữ vững và mở rộng bờ cõi.

Phim ngắn đề tài quân sự, xuyên không Nhập Tống thu hút khán giả với 12 tỷ lượt xem.

Thực tế, những phần phim đầu chỉ đạt khoảng 600.000-700.000 lượt xem, trưởng nhóm dự án là Trương Hán Sinh từng cho rằng đây là thất bại tiếp theo trong cuộc đời ông. Tuy nhiên, đến phần 8-9, độ hot của phim bùng nổ, trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội.

Theo ông Trương, vốn đầu tư vào 10 phần phim khoảng một triệu NDT, hiện tại tác phẩm đã thu về 10 triệu NDT, cho thấy thị trường phim ngắn AI có thể thay đổi số phận của nhiều người làm phim nghiệp dư.

The Paper đưa tin khán giả sốc khi biết đứng phía sau Nhập Tống là nhóm có độ tuổi trung bình khá cao, trong đó hai người đứng đầu là Trương Hán Sinh và Lý Triều Hoa. Trương Hán Sinh chỉ đạo chung, Lý Triều Hoa phụ trách sản xuất, kịch bản. Những thành viên khác đảm nhiệm viết, dựng phim, vận hành, hỗ trợ sản xuất.

Nhóm sản xuất phim là những người lao động trung niên, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh.

Ông Trương Hán Sinh đã 54 tuổi, từng gặp nhiều thất bại trong kinh doanh, chỉ bắt đầu học làm phim AI từ tháng 3/2025. Ông nắm giữ vai trò tổng chỉ đạo, dẫn dắt ê-kíp biến câu chuyện Nhập Tống thành IP (tài sản trí tuệ trong sáng tạo phim ảnh, có khả năng khai thác thương mại).

Nhóm làm phim của họ có nhiều người xuất thân là lao động bình thường, có phụ nữ nội trợ, tài xế xe công nghệ, người buôn bán, nhân viên văn phòng... chung đam mê làm phim, nhưng không ai có bằng chuyên ngành sản xuất phim ảnh. Họ sống rải rác khắp Trung Quốc, thậm chí còn chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Lý Triều Hoa chia sẻ: “Mỗi người đều bình đẳng trước cơ hội mà AI mang đến. Nhưng để nắm bắt được cơ hội, bản thân cần quyết định đầu tư bao nhiêu về thời gian và sự sáng tạo”.

Sự thành công của phim cho thấy thị trường phim ngắn Trung Quốc phát triển rất nhanh, đồng thời là minh chứng cho việc công nghệ đang hạ thấp rào cản sáng tạo, mở ra thời đại mà đông đảo người dân đều có thể tham gia sản xuất nội dung.

Tuy nhiên, chính Trương Hán Sinh cũng nhấn mạnh không phải tất cả phim ngắn đều có thể kiếm được tiền, nhiều công ty sản xuất phim ngắn bằng AI mà ông quen biết đang sa thải nhân viên hoặc thậm chí phá sản.

Nhập Tống thu hút người xem vì các nhân vật được xây dựng chỉn chu, kịch bản logic.

Công nghệ AI để sản xuất phim ngắn không còn là vấn đề nữa, chìa khóa nằm ở nội dung và cách tiếp cận sáng tạo. “Sản xuất phim ngắn bằng AI đòi hỏi đầu tư ban đầu, bao gồm chi phí học tập và sức mạnh tính toán. Ngay cả khi bạn học được cách sử dụng nó, bộ phim bạn sản xuất cũng không đảm bảo kiếm được tiền, vì vậy mọi người nên thận trọng”, Trương Hán Sinh nói.

Theo Hiệp hội Nghe nhìn mạng Trung Quốc, quý I năm nay toàn ngành có 128.000 phim ngắn mới lên sóng, trong đó 122.000 phim dùng AI (hơn 95%), tức trên 1.000 phim mỗi ngày. Thị trường phim hoạt hình ngắn AI của nước này đã lên tới 22 tỷ NDT với tổng số người xem vượt 600 triệu.

Tuy nhiên, dù lượng người dùng cao, nhưng thực tế không phải phim AI nào cũng mang lại lợi nhuận. Theo IT Home, chỉ có khoảng 1,3% đạt được điểm hòa vốn (nghĩa là chỉ có 1 trong 77 phim thu hồi được chi phí). Hơn 98% tác phẩm còn lại không tìm được kênh phân phối, thậm chí không thể thu hồi được chi phí kỹ thuật đã bỏ ra.

https://tienphong.vn/nhom-tai-xe-shipper-u60-lam-phim-12-ty-view-chan-dong-trung-quoc-post1892743.tpo

Theo tienphong.vn