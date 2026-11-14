“Kiến lé phiêu lưu ké” - Phim hoạt hình hài hước từ “vũ trụ” điện ảnh Maya the Bee

Với màu sắc hài hước và hành trình phiêu lưu đầy bất ngờ, bộ phim hoạt hình “Kiến lé phiêu lưu ké” đưa khán giả theo chân bộ đôi kiến vụng về trong nhiệm vụ giải cứu thế giới côn trùng.

Tác phẩm hợp tác sản xuất giữa các hãng phim Đức, Tây Ban Nha và Ireland, hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái cho cả gia đình tại rạp Việt trong tháng 11.

“Kiến lé phiêu lưu ké” (tên tiếng Anh “Arnie & Barney”) do đạo diễn Sean Heuston thực hiện, được đầu tư sản xuất với kinh phí 11,7 triệu euro (tương đương khoảng 337 tỷ đồng).

Phim phát triển từ thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Maya the Bee. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bộ đôi Arnie (Lu Lú) và Barney (Lè Le) trở thành nhân vật trung tâm trong một cuộc phiêu lưu riêng.

Bộ đôi Arnie (Lu Lú) và Barney (Lè Le) trở thành nhân vật trung tâm trong phim. Ảnh: CJ HK

Câu chuyện bắt đầu giữa đợt hạn hán khốc liệt khiến thế giới côn trùng rơi vào cảnh khốn khó. Đội kiến cứu hộ được huy động để ứng phó, nhưng khi lực lượng này cũng gặp nguy hiểm, hai chú kiến Lu Lú và Lè Le bất ngờ trở thành niềm hy vọng của mọi người. Vốn tốt bụng nhưng vụng về, thiếu năng lực, cả hai bước vào nhiệm vụ giải cứu với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Các nhân vật của "vũ trụ" điện ảnh đình đám Maya the Bee xuất hiện trong phim. Ảnh: CJ HK

Trong chuyến phiêu lưu, Lu Lú và Lè Le vô tình phát hiện đường dây trục lợi nguồn nước bất hợp pháp đang đe dọa toàn bộ đồng cỏ. Họ hợp sức với một chú muỗi bí ẩn luôn mơ ước trở thành siêu anh hùng, tìm cách đối đầu những kẻ phản diện và khôi phục nguồn nước.

Nhờ trí tưởng tượng phong phú cùng những pha lập công có phần may mắn, bộ đôi dần chứng minh rằng những nhân vật nhỏ bé, ít được kỳ vọng vẫn có thể tạo nên điều phi thường.

Bộ phim đưa khán giả trở lại thế giới côn trùng quen thuộc của “Maya the Bee”, song khung cảnh đồng cỏ xanh tươi đã được thay bằng mặt đất nứt nẻ, khô cằn và nguồn nước cạn kiệt.

Giữa bối cảnh ấy, Lu Lú và Lè Le hiện lên với tính cách bốc đồng, dễ xao nhãng, thường xuyên hiểu sai tình huống và đánh giá quá cao khả năng của bản thân. Đằng sau vẻ ngoài ngốc nghếch cùng những thất bại liên tiếp là mong muốn được mọi người công nhận, trân trọng và tìm thấy vị trí của mình.

Các nhân vật sinh động, ấn tượng. Ảnh: CJ HK

Đạo diễn Sean Heuston từng là chuyên gia giám sát hiệu ứng hình ảnh, tham gia thực hiện hơn 50 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm bom tấn.

Chia sẻ về ý tưởng bộ phim, Sean Heuston cho biết: “Tôi muốn khám phá một hành trình trở thành anh hùng theo cách khác biệt. Không phải sự hoàn hảo, tự tin của một thủ lĩnh bẩm sinh, mà là quá trình vươn lên đầy khó đoán của những nhân vật không phù hợp với khuôn mẫu thông thường”.

“Kiến lé phiêu lưu ké” chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 20-11, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

https://hanoimoi.vn/kien-le-phieu-luu-ke-phim-hoat-hinh-hai-huoc-tu-vu-tru-dien-anh-maya-the-bee-1765360.html

Theo hanoimoi.vn