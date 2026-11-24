Ai dẫn concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên có 50.000 người?

MC Nguyên Khang cùng Á hậu Thụy Vân dẫn chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Nam MC cho biết anh chuẩn bị ba bộ áo dài và lựa chọn cách dẫn phù hợp với từng phần trình diễn.

Muôn sắc Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 24/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Đây là năm đầu tiên ngày 24/11 trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo nghị quyết của Quốc hội.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, tái hiện 17 di sản được UNESCO ghi danh. Các nghệ sĩ góp mặt gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc và Erik... và quy tụ khoảng 50.000 người.

Trở lại Mỹ Đình sau Tổ quốc trong tim

Nguyên Khang cho biết anh nhận lời dẫn Muôn sắc Việt Nam vì ý nghĩa của sự kiện và cách chương trình kết nối di sản với nghệ thuật đương đại.

“Chương trình không đơn thuần là đêm nghệ thuật quy mô lớn, còn tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay”, nam MC chia sẻ.

Nguyên Khang dẫn chương trình quy tụ 50.000 người tại sân Mỹ Đình.

Trước đó, anh từng hai lần dẫn Tổ quốc trong tim, tháng 8/2025 tại sân vận động Mỹ Đình với khoảng 50.000 khán giả và tháng 8 năm nay tại TPHCM với khoảng 40.000 người.

Trở lại Mỹ Đình, Nguyên Khang nói anh chuẩn bị kỹ hơn bởi Muôn sắc Việt Nam hướng đến chiều sâu văn hóa. “Điều tôi mong chờ nhất không phải là đứng trước 50.000 khán giả, mà là cùng họ tạo nên một nhịp đập chung”, anh nói.

Nam MC dự kiến mặc ba bộ áo dài, gồm một bộ truyền thống và hai bộ lấy cảm hứng từ cổ phục Việt. Anh cho biết muốn giữ sự trang trọng cần thiết nhưng vẫn tạo được kết nối với khán giả.

Ở các phần giới thiệu di sản, Nguyên Khang chọn lối dẫn sâu lắng, giàu hình ảnh. Với những tiết mục sôi động, anh dự định tăng tương tác cùng khán đài. Anh cũng kỳ vọng phong cách của mình và Á hậu Thụy Vân sẽ bổ trợ cho nhau trong quá trình dẫn dắt chương trình.

“Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn”, anh chia sẻ.

Mong người trẻ tham gia sáng tạo văn hóa

Khi được hỏi về hình ảnh đại diện cho tinh thần Muôn sắc Việt Nam, Nguyên Khang cho rằng khó chọn hình ảnh duy nhất. Sự đa dạng làm nên nét riêng của văn hóa Việt, từ hát Xoan, dân ca Quan họ, ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế đến Cồng chiêng Tây Nguyên và Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Anh cho rằng người trẻ không thờ ơ với văn hóa truyền thống, nhưng cách họ tiếp cận có sự khác biệt so với các thế hệ trước. Văn hóa có thể đến gần khán giả trẻ qua làn điệu dân ca được phối mới, cổ phục được giới thiệu bằng ngôn ngữ thời trang hay những câu chuyện về di sản trên YouTube, TikTok.

Hình ảnh trong đêm tổng duyệt chương trình Muôn sắc Việt Nam có 50.000 khán giả.

“Quan trọng hơn cả là đừng chỉ để người trẻ đứng ở vị trí khán giả của văn hóa, hãy trao cho họ cơ hội trở thành người sáng tạo và tiếp nối”, anh nói.

Với Nguyên Khang, tiếng Việt là một trong những giá trị văn hóa anh ngày càng trân trọng. Làm công việc dẫn chương trình, anh nhắc mình cân nhắc lời nói, lựa chọn cách diễn đạt chuẩn mực và có cảm xúc.

Anh cho rằng việc gìn giữ văn hóa có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như nói lời cảm ơn, cách xưng hô với người lớn tuổi hay kể cho con cháu nghe về quê hương.

Bên cạnh dẫn chương trình, Nguyên Khang hiện sản xuất và dẫn The Khang Show. Ngày 5/12, anh tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TPHCM, đánh dấu 20 năm làm MC.

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Theo tienphong.vn