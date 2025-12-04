Danh sách tên miền hết hạn sẽ được công khai

Trung tâm Internet Việt Nam bắt đầu công bố danh sách tên miền được giải phóng khi hết hạn để người quan tâm có thể mua lại, thúc đẩy hiệu quả sử dụng tên miền.

Ngày 4/12, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đây là lần đầu dữ liệu tên miền hết hạn được mở theo thời gian thực và cho phép mọi tổ chức, cá nhân có thể chủ động theo dõi, tái đăng ký.

Danh sách các tên miền tự do trên website của VNNIC ngày 4/12. Ảnh: Lưu Quý

Những tên miền vừa kết thúc vòng đời, còn giá trị và có tiềm năng sử dụng còn được gọi tắt là tên miền tái sinh. Chúng từng được đăng ký, nhưng chủ sở hữu sau đó không gia hạn và tên miền được giải phóng về trạng thái tự do, cho phép người khác có thể mua lại.

Theo VNNIC, mỗi ngày có khoảng 500 tên miền ".vn" trở về trạng thái tự do, được đánh giá là tập dữ liệu mở giá trị lớn, giúp doanh nghiệp, người làm SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), nhà đăng ký và cộng đồng sáng tạo nội dung dễ dàng tìm các tên miền đẹp, có lịch sử nhận diện cao, phục vụ xây dựng thương hiệu, phát triển nền tảng số và triển khai các mô hình kinh tế số.

Trước đây, thị trường chưa có nguồn dữ liệu chính thống, tập trung và cập nhật tức thời về nhóm tên miền bị hủy, dẫn đến hạn chế trong tái khai thác tài nguyên cũng như thiếu nguồn thông tin chính thống để cộng đồng tiếp cận. Ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC, cho biết việc công khai này là nhiệm vụ chiến lược của VNNIC giai đoạn 2024-2026, nhằm mở rộng dữ liệu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên Internet và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, cộng đồng công nghệ tiếp cận thông tin một cách chủ động.

Đây cũng được đánh giá là bước thay đổi quan trọng trong quản lý tài nguyên Internet quốc gia, cải thiện hiệu quả tái khai thác, hạn chế lãng phí, giảm rủi ro đầu cơ. Theo các chuyên gia, danh sách tên miền giải phóng mở ra phân khúc tài nguyên giá trị cao, tạo lợi thế cho nhiều nhóm người dùng trên môi trường số. Nhiều tên miền từng có lịch sử hoạt động với mức độ nhận diện nhất định, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng hiện diện số và tối ưu chiến lược marketing trực tuyến.

Với cộng đồng SEO và digital marketing, tên miền có tuổi đời lâu và chỉ số SEO tốt mang lại lợi thế trong triển khai chiến dịch tối ưu hóa tìm kiếm, xây dựng hệ thống website vệ tinh và rút ngắn quá trình tạo dựng độ tin cậy cho tên miền mới.

Đối với các nhà đăng ký, nguồn dữ liệu cập nhật theo thời gian thực giúp họ chủ động hỗ trợ khách hàng nắm bắt kịp thời tên miền vừa hủy, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng dịch vụ và tạo thêm nhiều cơ hội tăng trưởng. VNNIC cũng khuyến khích các nhà đăng ký phát triển sản phẩm, dịch vụ mới nhằm khai thác hiệu quả hơn giá trị của tên miền ".vn".

Người quan tâm có thể xem tại trang tenmien.vn, tìm danh sách tên miền hủy với hai nhóm dữ liệu chính: tên miền được giải phóng trong ngày và tên miền được giải phóng trong 30 ngày. Từ đây, họ có thể đăng ký tên miền mong muốn thông qua nhà đăng ký ngay trên trang.

Nguồn vnexpress.net