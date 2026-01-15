Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thời điểm này, Nhân dân trong tỉnh đang hân hoan, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân. Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung, hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin của cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2032.

Thực hiện các kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xây dựng nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định pháp luật liên quan; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương; kết quả kiểm tra, giám sát.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai theo 3 đợt, phù hợp với tiến độ bầu cử, bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, từ báo chí, truyền thông, cổ động trực quan đến văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững quyền, nghĩa vụ của cử tri, chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Xã Hiền Quan đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại các tuyến đường chính, khu trung tâm hành chính, khu dân cư.

Trong những ngày này, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Quan đang tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tâm đã tổ chức lắp đặt, treo mới hệ thống pano, bảng cổ động, băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính, khu trung tâm hành chính, khu dân cư; kết hợp trang trí cờ hoa, tạo cảnh quan khang trang, rực rỡ, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các khẩu hiệu trọng tâm, tiêu biểu như: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày hội của toàn dân” , khẳng định ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cử tri. “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam” - thể hiện niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. “Đại hội XIV - Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, tuyên truyền mục tiêu, tinh thần và định hướng phát triển của Đại hội Đảng...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động, trang trọng và đúng định hướng, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, hướng tới một năm mới Bình an - Đoàn kết - Phát triển.

Tuyên truyền trực quan trên trục đường chính địa bàn phường Việt Trì.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng banner, trailer... về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thường xuyên cập nhật thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm, nền tảng số, hệ sinh thái mạng xã hội của cơ quan, đơn vị; xây dựng các tuyến tin, bài, sản phẩm báo chí hiện đại, chuyên sâu về cuộc bầu cử; tạo các đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Song song với hình thức tuyên truyền trực tiếp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử cũng phát huy hiệu quả rõ nét. Trên các fanpage, Cổng thông tin điện tử của xã, phường, những thông tin chính thống, kịp thời, dễ hiểu được đăng tải thường xuyên, giúp người dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; nhận diện, chủ động phòng tránh những thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền bám sát hướng dẫn, định hướng chính trị, tư tưởng của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; thông tin chính xác, kịp thời. Hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, phong phú; tạo bầu không khí phấn khởi, lạc quan, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Đồng chí Hà Ánh Nguyệt - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Xuân Hòa, cho biết: Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như trách nhiệm của mỗi cử tri đối với lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả các hội nghị hiệp thương; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các nguyên tắc, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử. Qua đó, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khích lệ cử tri tự giác tham gia bầu cử, khẳng định cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Thu Hà