Bộ Y tế:

Đẩy mạnh kiểm tra, phối hợp liên ngành xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Công văn số 8693/BYT-ATTP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐTƯATTP ngày 3/1/2025 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025; căn cứ trách nhiệm hậu kiểm về an toàn thực phẩm quy định tại Điều 38 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, để thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, thực hiện các nội dung, cụ thể:

Chủ động rà soát và tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025 theo đúng kế hoạch; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm (trước mắt tập trung kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026);

Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124 /2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dinh dưỡng y học) theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Cùng đó, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung trên; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để có hướng giải quyết.

