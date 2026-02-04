Tại sao rửa trứng trước khi bảo quản là sai lầm và có thể gây nguy hiểm?

Rửa trứng ngay khi mua về dễ làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến vi khuẩn Salmonella có thể xuyên qua vỏ xâm nhập vào bên trong, gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Rửa trứng trước khi cất vào tủ lạnh là thói quen nhiều người thường làm để đảm bảo vệ sinh, nhưng điều này có thể gây ra những rủi ro không ngờ cho sức khỏe.

Nhiệt độ nước có thể làm mất lớp bảo vệ tự nhiên của vỏ trứng, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Để bảo vệ gia đình khỏi các mầm bệnh, hãy xem xét kỹ lưỡng thói quen rửa trứng và tìm hiểu cách bảo quản đúng cách. Thực phẩm sạch là cần thiết, nhưng cần biết cách làm đúng để không làm hại sức khỏe.

1. Rửa trứng không đúng cách - rửa sạch hóa gây hại

Không rửa trứng trước khi bảo quản vì có nguy cơ làm vi khuẩn xâm nhập vào bên trong.

Trong thế giới thực phẩm, việc rửa sạch trước khi chế biến gần như là nguyên tắc. Thế nhưng, trứng là một ngoại lệ đặc biệt nếu mua trứng từ các siêu thị. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc rửa trứng mua từ siêu thị có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo thay vì loại bỏ chúng.

Nguyên nhân nằm ở cấu trúc tự nhiên của vỏ trứng. Vỏ trứng không phải là một khối chất rắn kín mít, nó chứa từ 7.000 đến 17.000 lỗ khí nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy. Khi trứng được đẻ ra sẽ phủ một lớp màng bảo vệ tự nhiên gọi là “lớp phấn” hoặc lớp biểu bì. Lớp màng này có nhiệm vụ bịt kín các lỗ khí, ngăn chặn vi khuẩn và bụi bẩn xâm nhập vào bên trong lòng trắng, lòng đỏ.

2. Nguy cơ từ rửa trứng dưới vòi nước lạnh

Sai lầm phổ biến nhất của người nội trợ là rửa trứng dưới vòi nước lạnh. Dưới góc độ vật lý, đây là một hành động sai. Khi vỏ trứng tiếp xúc với nước lạnh, nhiệt độ thấp khiến các phân tử bên trong quả trứng co lại đột ngột.

Sự co lại này tạo ra một lực hút chân không nhỏ, kéo nước bẩn bám trên vỏ (có thể chứa vi khuẩn Salmonella) xuyên qua các lỗ khí vào thẳng bên trong quả trứng. Khi đã vào trong, lòng trắng trứng vốn giàu dinh dưỡng sẽ trở thành môi trường nuôi cấy vi khuẩn hoàn hảo, gây ra nguy cơ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

3. Cách xử lý trứng tươi

Kiểm tra trứng sau khi vận chuyển

Loại bỏ quả nứt: Khi về đến nhà, hãy kiểm tra kỹ từng quả trứng. Những quả bị nứt, vỡ vỏ cần được chế biến ngay hoặc bỏ đi vì vi khuẩn (như Salmonella) có thể đã xâm nhập vào bên trong.

Giữ lại khay đựng: Nếu trứng được đóng trong khay giấy hoặc nhựa sạch từ siêu thị, nên giữ nguyên trong khay đó để bảo quản.

Đối với trứng nhà nuôi hoặc mua trứng tại trang trại chưa qua xử lý công nghiệp

Đối với trứng nhà nuôi hoặc mua trực tiếp tại trang trại chưa qua xử lý công nghiệp, vỏ trứng dễ bám bùn đất hoặc phân gà. Trong trường hợp này, có thể rửa nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau:

Dùng nước ấm: Nhiệt độ nước phải cao hơn nhiệt độ quả trứng khoảng 10 - 12°C (tầm 30°C). Nước ấm khiến bên trong trứng giãn nở nhẹ, tạo áp suất đẩy ra ngoài, ngăn vi khuẩn thấm ngược vào trong.

Không ngâm trứng: Chỉ rửa dưới vòi nước chảy. Việc ngâm trứng trong thau nước sẽ khiến vi khuẩn từ vỏ hòa tan vào nước và xâm nhiễm hàng loạt qua lỗ khí.

Lau khô ngay lập tức: Sau khi rửa, hãy dùng khăn giấy sạch lau khô hoàn toàn. Trứng còn ẩm sẽ dẫn đường cho vi khuẩn di chuyển vào bên trong.

Đối với trứng mua từ siêu thị

Không nên rửa trứng khi mua trứng tươi từ siêu thị về, vì trứng đã qua xử lý sạch sẽ. Nếu trứng dính chút bụi bẩn, chỉ cần dùng khăn giấy khô hoặc khăn sạch lau nhẹ nhàng. Nếu cảm thấy vỏ trứng bẩn, hãy chỉ rửa ngay trước khi đập trứng để chế biến món ăn.

Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp trứng tươi lâu hơn mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình.

4. Cách bảo quản trứng trong tủ lạnh

Nên bảo quản trứng ở ngăn mát tủ lạnh, dưới 4°C là nhiệt độ lý tưởng.

Không nên đặt trứng ở cánh cửa tủ lạnh dù có khay sẵn. Cánh cửa là nơi nhiệt độ thường xuyên thay đổi do đóng mở, khiến trứng nhanh hỏng. Hãy đặt trứng ở ngăn phía trong của tủ lạnh để nhiệt độ luôn ổn định.

Nên đặt đầu nhỏ xuống dưới, đầu to (có buồng khí) hướng lên trên. Cách này giúp lòng đỏ nằm ở trung tâm và trứng tươi lâu hơn.

Trứng bảo quản trong tủ lạnh có thể giữ được độ tươi ngon trong khoảng 3 đến 5 tuần. Tuy nhiên, nên ưu tiên sử dụng sớm để đảm bảo hương vị và dinh dưỡng tốt nhất.

Theo suckhoedoisong.vn