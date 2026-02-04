6 bài tập ngắn giúp phục hồi cơ bắp nhanh hơn tập tạ sau tuổi 55

Sau tuổi 55, quá trình lão hóa khiến khối lượng và sức mạnh cơ bắp suy giảm nhanh, làm tăng nguy cơ té ngã, mất độc lập vận động và bệnh mạn tính. Thay vì tập tạ nặng dễ gây chấn thương, các bài tập nhẹ nhàng mỗi ngày có thể kích thích tổng hợp protein cơ bắp, giúp phục hồi cơ bền vững và an toàn hơn.

Mất cơ ở người cao tuổi bắt đầu âm thầm từ sau 30 tuổi và tăng tốc rõ rệt sau 55 tuổi. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do giảm hormon đồng hóa, suy giảm khả năng tổng hợp protein cơ bắp, tăng viêm mạn tính mức độ thấp và vận động không đủ cường độ kích thích. Vì vậy, tập tạ nặng ngắt quãng không còn là lựa chọn tối ưu trong kiểm soát mất cơ ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, các bài tập ngắn mỗi ngày (10 - 25 phút) lại giúp kích thích tổng hợp protein cơ lặp lại, cải thiện tưới máu và cung cấp acid amin cho cơ, từ đó làm chậm mất cơ ở người cao tuổi, tăng sức mạnh chức năng và giảm nguy cơ té ngã, chấn thương.

Dưới đây là 6 bài tập nên tập hàng ngày có thể giúp phục hồi cơ bắp sau tuổi 55:

1. Bài tập ngồi xuống - đứng lên từ ghế giúp phục hồi cơ bắp

Đây là bài tập chuỗi động học khép kín, kích hoạt đồng thời cơ đùi trước, đùi sau, mông và cơ lõi. Động tác này tương đương squat nhưng an toàn hơn cho khớp gối và cột sống, rất phù hợp cho người lớn tuổi. Việc đứng lên - ngồi xuống lặp lại giúp cải thiện sức mạnh chức năng và giảm nguy cơ té ngã.

Cách thực hiện:

Ngồi xuống ghế chắc chắn, hai chân rộng bằng hông, hai tay khoanh trước ngực.

Nghiêng nhẹ thân người về trước.

Dùng lực từ gót chân đứng lên, không chống tay.

Giữ 1 - 2 giây rồi ngồi xuống chậm 2 - 3 giây.

Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 15 lần.

Bài tập ngồi xuống - đứng lên từ ghế giúp phục hồi cơ bắp.

2. Nâng tạ kiểu Romania

Bài tập nâng tạ kiểu Romania tập trung vào chuỗi cơ sau (mông - gân kheo - lưng dưới), nhóm cơ thường suy yếu sớm theo tuổi. Việc kiểm soát động tác chậm giúp tăng căng thẳng cơ học an toàn, kích thích phục hồi cơ mà không cần tạ nặng.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, cầm tạ nhẹ hoặc không tạ.

Gập nhẹ gối, đẩy hông ra sau.

Giữ lưng thẳng, hạ tay dọc theo đùi.

Siết mông để trở về tư thế đứng.

Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 15 lần.

Bài tập nâng tạ kiểu Romania tập trung vào chuỗi cơ sau (mông - gân kheo - lưng dưới).

3. Chống đẩy tường

Chống đẩy tường giúp kích hoạt cơ ngực, vai, tay sau và cơ lõi, đồng thời giảm tải cho khớp vai và cổ tay. Đây là cách an toàn để duy trì sức mạnh thân trên, yếu tố quan trọng giúp người lớn tuổi tự chăm sóc bản thân.

Cách thực hiện:

Đứng cách tường một sải tay.

Hai tay đặt ngang vai.

Gập khuỷu tay, hạ ngực về phía tường.

Đẩy trở lại có kiểm soát.

Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 15 lần.

Chống đẩy tường giúp kích hoạt cơ ngực, vai, tay sau và cơ lõi, đồng thời giảm tải cho khớp vai và cổ tay.

4. Kéo dây kháng lực

Bài tập kéo dây kháng lực giúp tăng sức mạnh cơ lưng trên và cơ quanh bả vai, cải thiện tư thế và giảm đau cổ vai gáy. Dây kháng lực tạo lực căng liên tục, phù hợp với khả năng phục hồi cơ giảm dần ở người lớn tuổi.

Cách thực hiện:

Ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi.

Luồn dây kháng lực quanh bàn chân.

Kéo dây về phía thân người, gập khuỷu tay.

Giữ 1 - 2 giây rồi thả chậm.

Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 15 lần.

5. Nhón gót chân

Cơ bắp chân đóng vai trò quan trọng trong giữ thăng bằng và tuần hoàn máu chi dưới. Việc nhón gót thường xuyên giúp giảm nguy cơ té ngã và hỗ trợ vận động đi lại bền bỉ hơn.

Cách thực hiện

Đứng thẳng, tay vịn nhẹ vào thành ghế hoặc bàn.

Nhón gót chân lên.

Giữ 1 - 2 giây rồi hạ chậm.

Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần.

6. Cầu mông

Bài tập cầu mông giúp kích hoạt mạnh cơ mông và gân kheo - nhóm cơ thường “ngủ quên” ở người ít vận động. Việc tăng sức mạnh nhóm cơ này giúp giảm đau thắt lưng, cải thiện dáng đi và khả năng đứng lâu.

Cách thực hiện

Nằm ngửa, gối gập, chân rộng bằng hông.

Đẩy gót chân, nâng hông lên.

Siết mông ở vị trí cao nhất.

Hạ xuống có kiểm soát.

Thực hiện trong 4 hiệp, mỗi hiệp 15 lần.