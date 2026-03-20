Đẩy nhanh thi công đường nối Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Phù Đổng - Âu Cơ

Dự án thi công đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ có chiều dài trên 3,7 km, tổng mức đầu tư trên 445 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh và đang thảm nhựa đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.

Đơn vị thi công thảm nhựa đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ.

Tuy nhiên, phần đầu tuyến của dự án dài khoảng 380m, thuộc địa bàn phường Nông Trang hiện vẫn gặp vướng mắc về mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

Để bảo đảm tiến độ dự án, chính quyền địa phương và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó, góp phần bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông liên hoàn, đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Duy Thành