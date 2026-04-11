ĐBQH tỉnh Phú Thọ: Không nên bắt buộc công chứng với mọi giao dịch bất động sản; mở rộng dạy tiếng Việt ở nước ngoài

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, ngày 11/4, các đại biểu thảo luận tại hội trường về 4 dự luật và 1 dự thảo nghị quyết. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ cùng các thành viên trong đoàn tham dự phiên họp.

Không nên bắt buộc công chứng với mọi giao dịch bất động sản

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Trong buổi sáng, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ thực tiễn công chứng bất động sản còn nhiều bất cập.

Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu làm rõ bản chất của hoạt động công chứng là xác nhận về hình thức hay cả nội dung giao dịch. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của công chứng viên trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi như kê khai giá không đúng thực tế nhằm trốn thuế. Nếu công chứng không gắn với trách nhiệm trong việc phát hiện sai phạm thì không nhất thiết phải quy định bắt buộc. Khi đó người dân có thể thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng theo mẫu do Nhà nước hướng dẫn, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và có chứng từ hợp lệ.

Do đó, đại biểu đề nghị lần sửa đổi này cần tạo điều kiện để giao dịch được thuận lợi và phát huy hiệu quả hơn. Không nên bắt buộc công chứng với mọi giao dịch bất động sản mà cần phân loại cụ thể từng loại hợp đồng, giao dịch để có quy định phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại Điều 44, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng quy định: Giao dịch có đối tượng là bất động sản và giao dịch đặt cọc để mua bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc thẩm quyền công chứng của công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố nơi có bất động sản, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và công chứng việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ các giao dịch này theo quy định của pháp luật.

Mở rộng dạy tiếng Việt ở nước ngoài

Buổi chiều, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sỹ cho rằng, các lĩnh vực hợp tác mới là cần thiết để cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế...

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được cử đi công tác tại cơ quan đại diện thực hiện các nhiệm vụ có tính chuyên môn cao ngoài nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao. Do đó cũng cần xác định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan như khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo... để lựa chọn nhân sự phù hợp hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cơ quan đại diện cũng cần phải chủ động xác định lĩnh vực ưu tiên theo từng thời kỳ để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sỹ phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Đại biểu nêu quan điểm việc luật hóa chức năng “thúc đẩy bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt” của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là hoàn toàn đúng đắn đã được nêu tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đó là: “Phát huy vai trò cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá nền văn hoá dân tộc; mở rộng giảng dạy tiếng Việt, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức và cộng đồng quốc tế giới thiệu đất nước, con người, văn hoá Việt Nam; hỗ trợ nhân rộng mô hình khu phố Việt Nam, làng Việt Nam, các mô hình câu lạc bộ văn hoá, võ thuật, học tiếng Việt... tại các quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc...”.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, đại biểu Đinh Công Sỹ đề nghị cần có lộ trình thực hiện dài hạn, bài bản và nguồn lực, đặc biệt là sự tâm huyết của cán bộ ngoại giao phụ trách. Dự thảo Luật cần khẳng định vai trò chủ động của cơ quan đại diện phối hợp với các cơ quan, tổ chức sở tại tổ chức các hoạt động để người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy, lan tỏa tiếng Việt và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính của cơ quan đại diện.

Sau khi Luật được thông qua, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với cơ quan đại diện triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, tính đến việc mở rộng mạng lưới trường/lớp dạy tiếng Việt ở nước ngoài.