Dembele chói sáng, PSG nhấn chìm Liverpool ngay tại Anfield

PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield, qua đó thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận và giành quyền vào bán kết Champions League 2025/26 đầy thuyết phục.

Rạng sáng 15/4 (giờ Việt Nam), Liverpool tiếp đón Paris Saint-Germain trên sân Anfield trong khuôn khổ tứ kết lượt về UEFA Champions League 2025/26. Trái với kỳ vọng của người hâm mộ đội chủ nhà, đại diện nước Pháp đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Dembele đã có một ngày thi đấu chói sáng (Ảnh: UEFA).

Ngay từ những phút đầu, Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm khi liên tục đẩy cao đội hình tấn công. Những cơ hội sớm đã xuất hiện với các pha dứt điểm của Alexander Isak hay Ryan Gravenberch, tuy nhiên thủ thành Matvey Safonov bên phía PSG đã chơi tập trung, hóa giải mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, PSG lựa chọn lối chơi chặt chẽ và chờ đợi thời cơ phản công. Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia là hai mũi nhọn nguy hiểm, liên tục khiến hàng thủ Liverpool phải dè chừng. Dù vậy, hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi khi cả hai đội đều thiếu đi sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Liverpool gia tăng sức ép mạnh mẽ và thậm chí đã có cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 65, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối quyết định này, khiến đội chủ nhà đánh mất thời cơ vàng để khai thông thế bế tắc.

Khi Liverpool còn đang tiếc nuối, PSG lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 72, Khvicha Kvaratskhelia có pha kiến tạo tinh tế để Ousmane Dembele dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 90+1, Dembele tiếp tục tỏa sáng khi nhận đường chuyền của Bradley Barcola trước khi hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Những phút cuối chứng kiến Liverpool nỗ lực trong vô vọng, trong khi PSG thi đấu đầy bản lĩnh để bảo toàn thành quả. Chung cuộc, đại diện thủ đô nước Pháp giành chiến thắng thuyết phục sau hai lượt trận và hiên ngang tiến vào bán kết, khẳng định tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu mùa giải năm nay.

