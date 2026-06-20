Dịch tả tại Nigeria khiến hơn 12.000 người nhiễm bệnh, ít nhất 90 người tử vong

Các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch tả.

Châu Phi đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong 25 năm qua. (Ảnh: Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, Sudan. Nguồn: THX/TTXVN)

Ít nhất 90 người đã tử vong và có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch tả đang lan rộng tại bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết đợt bùng phát dịch tả ở Nigeria bắt đầu từ đầu tháng 5/2026 và đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Cách đây vài tuần, giới chức y tế nước này ghi nhận 74 ca tử vong và khoảng 7.800 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh hiện nay đã tăng mạnh lên hơn 12.000 người, trong khi số người thiệt mạng lên tới hơn 90 người.

Bang Borno là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột kéo dài ở Nigeria, khiến hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả lây lan nhanh chóng.

Theo OCHA, các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh.

Liên hợp quốc cũng cho biết nguồn quỹ khẩn cấp trị giá 4 triệu USD do OCHA quản lý đã được giải ngân để hỗ trợ công tác ứng phó. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho các hoạt động điều trị bệnh nhân, cung cấp nước sạch, nâng cao điều kiện vệ sinh và triển khai các biện pháp phòng ngừa tại những khu vực có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, OCHA cảnh báo nguồn lực hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế khi số ca mắc tiếp tục gia tăng. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nhanh chóng hỗ trợ thêm kinh phí nhằm tăng cường năng lực điều trị và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn nữa.

Dịch tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn gây ra, lây lan chủ yếu qua nguồn nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây mất nước nghiêm trọng và dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.

Giới chuyên gia y tế lo ngại rằng tình hình mất an ninh kéo dài tại bang Borno, cùng với điều kiện sống khó khăn tại các khu vực tập trung đông người di cư và người dân phải sơ tán do xung đột, có thể khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới.

Nigeria hiện đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức về y tế, trong đó có các đợt bùng phát dịch tả, sốt Lassa và các bệnh truyền nhiễm khác. Việc tăng cường đầu tư vào hệ thống y tế cơ sở, nước sạch và vệ sinh môi trường được xem là giải pháp lâu dài nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tương tự trong tương lai.

Theo TTXVN