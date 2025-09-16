Điểm hẹn của du khách quốc tế

Những ngày đầu thu, phố biển Nha Trang rộn ràng như một bản hòa âm đa ngôn ngữ. Tiếng Nga thân quen từ những gia đình đến từ Moscow, tiếng Hàn Quốc trẻ trung của nhóm khách đến từ Seoul, xen lẫn tiếng Trung, tiếng Anh của các nhóm du khách khác... Tất cả hòa quyện tạo nên bầu không khí sôi động. Bức tranh du lịch Khánh Hòa đang sáng bừng sắc màu với sự trở lại mạnh mẽ của khách quốc tế.

Khách Nga bùng nổ, khách Hàn Quốc giữ trụ cột

Thời gian gần đây, Khánh Hòa liên tục lọt vào nhóm những điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Minh chứng cho sức hút của du lịch xứ Trầm Hương với khách quốc tế đó chính là sự bùng nổ của thị trường khách Nga. Chỉ trong 8 tháng năm 2025, Khánh Hòa đón 279.000 lượt khách Nga, tăng tới 294,9% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện có 32 chuyến/tuần từ Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Không khó để bắt gặp những gia đình Nga rạng rỡ khi xuống sân bay, trẻ nhỏ reo vui khi lần đầu nhìn thấy biển xanh qua cửa kính. “Khánh Hòa như một thiên đường nhỏ với chúng tôi”, anh Dmitri - kỹ sư đến từ Moscow chia sẻ trong lúc nhâm nhi ly bia mát lạnh ở nhà hàng ven biển.

Khách quốc tế tìm hiểu về nghề dệt chiếu ở Khu du lịch Nha Trang Xưa.

Cùng với sự tăng vọt của lượng khách Nga, thị trường khách Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế “trụ cột vàng” của du lịch Khánh Hòa. Chỉ tính riêng trong 8 tháng, Việt Nam đón hơn 1,6 triệu lượt khách Hàn, trong đó Khánh Hòa chiếm gần một nửa. Trung bình mỗi ngày, Cam Ranh tiếp nhận 17 chuyến bay từ Hàn Quốc, các chuyến bay gần như kín chỗ. Khác với sự bùng nổ của khách Nga, khách Hàn Quốc mang tính ổn định và bền vững. Họ thích những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, nhiều lần trong năm. Chị Park Min Jung đến từ Busan chia sẻ: “Tôi đã đến Nha Trang lần thứ 5 và mỗi lần đều khám phá được điều mới mẻ. Người dân nơi đây thân thiện, thời tiết dễ chịu, dịch vụ hợp lý. Tôi coi Nha Trang như điểm đến dài hạn của mình”.

Bức tranh du lịch Khánh Hòa còn rực rỡ thêm bởi sự góp mặt của nhiều thị trường khác như: Trung Quốc, Kazakhstan, Australia, Thái Lan, Malaysia... Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 3,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trên các tuyến phố trung tâm của Nha Trang, du khách Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc nhộn nhịp đi lại. Các nhà hàng, khách sạn cũng nhanh chóng thích nghi: Thực đơn đa ngôn ngữ, nhân viên sử dụng nhiều ngoại ngữ, dịch vụ được cá nhân hóa theo từng thị trường.

Theo ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả khả quan của du lịch Khánh Hòa đến từ các chính sách thị thực (visa) thông thoáng của Chính phủ; sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ du lịch. Ngành Du lịch tỉnh cũng đã nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến, quảng bá thu hút khách quốc tế, đổi mới và đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ để nâng cao sức cuốn hút của du lịch Khánh Hòa, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, chuyên nghiệp...

Khách quốc tế sẽ tăng cao trong mùa du lịch đông

Với tình hình hiện nay, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa chắc chắn sẽ tăng cao khi bước vào mùa đông - mùa cao điểm của du khách quốc tế. Nhiều hãng hàng không của Nga, Kazakhstan đã có kế hoạch tăng chuyến trong thời gian tới để đưa khách đến nghỉ đông ở Khánh Hòa. Ngày 5-9, hãng Aeroflot (Nga) khai trương đường bay Irkutsk - Cam Ranh và từ tháng 10 sẽ nâng tần suất lên 3 chuyến/tuần. Trong thời gian tới, Aeroflot sẽ tiếp tục mở thêm các đường bay từ Yekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok đến Cam Ranh để mở rộng cánh cửa đón dòng khách Nga đến Khánh Hòa. Tương tự, hãng hàng không Nordwind Airlines sẽ khai thác các chuyến bay charter từ Moscow, Ekaterinburg và một số thành phố khác của Nga đến Cam Ranh vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Để tận dụng lợi thế, ngành du lịch địa phương đang gấp rút chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm. Theo ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước châu Âu; đón các đoàn famtrip du lịch của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch Khánh Hòa; tổ chức đón tiếp trọng thể các đoàn khách du lịch lớn đến bằng máy bay, tàu biển và tàu lửa... để hướng đến mục tiêu đạt khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Khách Hàn Quốc háo hức xem Tata Show ở VinWonders Nha Trang.

Du lịch Khánh Hòa đang có nhiều niềm vui từ dòng khách quốc tế. Tuy nhiên, việc khai thác thị trường khách quốc tế còn có những khó khăn, rủi ro nhất định. Trong khuôn khổ hội thảo “Để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới”, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, với tài nguyên du lịch và văn hóa giàu có, vị trí chiến lược có thể tiếp cận bằng nhiều phương tiện, Khánh Hòa đã trở thành điểm đến của du khách quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, hiện nay, khả năng thích ứng của Khánh Hòa còn thấp khi phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm. Trên thực tế, bức tranh du lịch quốc tế của Khánh Hòa không chỉ có màu hồng. Trong 8 tháng năm 2025, Khánh Hòa chỉ đón 455.000 lượt khách Trung Quốc, giảm 18,48% so với cùng kỳ năm trước (cả nước đón hơn 3,5 triệu lượt); lượng khách Thái Lan chỉ đạt gần 15.000 lượt, giảm 24,7%. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, trong tuần đầu tháng 9, lượng khách trên các chuyến bay từ Thái Lan và Trung Quốc đến Cam Ranh đang sụt giảm.

Theo các chuyên gia du lịch, để giữ chân và mở rộng thị trường khách quốc tế, Khánh Hòa cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, khai thác sâu giá trị văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn môi trường; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả năng ngoại ngữ, ứng xử văn minh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá và điều hành du lịch cũng là hướng đi tất yếu, giúp địa phương tiếp cận tốt hơn với các thị trường tiềm năng. Chỉ khi phát triển bền vững, Khánh Hòa mới có thể giữ vững lợi thế và trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn lâu dài.

