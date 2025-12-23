Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội Nông dân Phú Thọ:

Điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp và nông thôn mới

Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở, các cấp Hội không chỉ là điểm tựa tin cậy của hội viên, nông dân mà còn trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm và làm việc tại Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên

Phát huy vai trò nòng cốt

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nông nghiệp tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, bình quân đạt khoảng 3,6%/năm. Kết quả đó là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy - HĐND -UBND tỉnh; đồng thời thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Chương trình xây dựng NTM, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển mạnh mẽ. Trước thời điểm hợp nhất, toàn tỉnh có 13/32 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 298/397 xã đạt chuẩn, trong đó có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tổng số 704 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, góp phần quan trọng hình thành các chuỗi giá trị nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc...

Những thành tựu chung đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức, vận động và phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, khẳng định vị trí là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nông dân. Các cấp Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, linh hoạt, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Đặc biệt, các cấp Hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả App “Nông dân Việt Nam” và các nền tảng mạng xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội đã kết nạp 13.660 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 449.000 người; trên 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và vai trò nòng cốt của tổ chức Hội.

Trụ cột hỗ trợ nông dân

Trong thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật được Hội chú trọng mở rộng về quy mô, đổi mới nội dung, giúp hội viên thuận lợi tiếp cận nguồn lực, nắm bắt tiến bộ KHCN. Hiện toàn tỉnh đang nhận ủy thác trên 5.000 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH; Quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn đạt trên 80 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân vượt 190 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 95.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân được gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đào tạo nghề cho 16.650 lao động nông thôn; cung ứng hơn 21.000 tấn phân bón, 13.000 tấn thức ăn chăn nuôi và 500 máy nông nghiệp các loại, hơn 550.000 lượt hội viên được tập huấn, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật; 76.699 hội viên tham gia các sàn thương mại điện tử...

Mô hình trồng bưởi của gia đình hội viên Lê Tuấn Dũng, phường Thanh Miếu với quy mô trên 1.500 gốc, mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng trong mỗi hội viên, nông dân. Bình quân hằng năm có hơn 230.000 lượt hộ đăng ký tham gia; qua bình xét có trên 138.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ hiệu quả thiết thực của phong trào, 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 6.586 thành viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác. Trong xây dựng NTM, hội viên nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tự giác hiến trên 269.210m2 đất, đóng góp hơn 160.000 ngày công lao động; tham gia bê tông hóa 2.476km đường giao thông nông thôn, sửa chữa hơn 3.300km kênh mương nội đồng, với tổng giá trị đóng góp trên 47 tỷ đồng. Những kết quả đó khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông thôn.

Các cấp Hội đã chủ động đối thoại trực tiếp với nông dân; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân đến các cấp ủy, chính quyền; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh nhiều năm liền được Trung ương Hội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội tiếp tục là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân; là điểm tựa vững chắc của nông dân Đất Tổ trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Hoàng Xuân Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh