Tuổi trẻ xã Thịnh Minh vững tin theo Đảng

Đoàn xã Thịnh Minh hiện có 37 cơ sở Đoàn trực thuộc với 705 đoàn viên. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch cùng sự bùng nổ thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội với nhiều luồng tư tưởng đan xen tích cực và tiêu cực, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên đứng trước nhiều thách thức.

Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, tiềm ẩn nguy cơ phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên xã Thịnh Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, Đoàn Thanh niên xã Thịnh Minh thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh Lê Văn Niên, xóm Hạnh Phúc.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 đoàn viên ưu tú. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu - Bí thư Chi đoàn nhà trường cho biết: Việc kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng đối với công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển Đảng trong thanh niên. Đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đây cũng là nguồn động viên to lớn, cổ vũ đoàn viên thanh niên chi đoàn nhà trường cũng như đoàn viên thanh niên xã Thịnh Minh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn xã Thịnh Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Toàn xã đã tổ chức 72 cuộc tuyên truyền, lồng ghép giáo dục truyền thống, lịch sử Đảng, các ngày lễ lớn và lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới, phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn; tổ chức giải bóng đá dịp 26/3; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7. Các chi đoàn tích cực tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra, Đoàn xã tập trung tuyên truyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; duy trì thường xuyên công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên thông qua sinh hoạt chi đoàn.

Song song với các hoạt động trực tiếp, Đoàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, tập trung lan tỏa các mô hình hay, gương người tốt - việc tốt, những câu chuyện đẹp, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên và nhân dân. Đoàn xã có 2 đoàn viên tham gia Hành trình “Tuổi trẻ Phú Thọ theo tiếng gọi của Đảng” năm 2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội); phối hợp với Cụm thi đua số 3 tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên xã Thịnh Minh đồng loạt thay avatar ảnh đại diện và màn hình nền điện thoại lan tỏa sắc đỏ thể hiện niềm tin theo Đảng.

Đồng chí Đinh Thị Minh Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thịnh Minh cho biết: Tư tưởng đoàn viên thanh niên trên địa bàn cơ bản ổn định; đa số nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng tích cực Tháng Thanh niên và các chiến dịch tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động.

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn Thanh niên xã Thịnh Minh đã phát động đoàn viên thanh niên đồng loạt thay avatar, màn hình nền điện thoại lan tỏa sắc đỏ, thể hiện niềm tự hào và niềm tin vững chắc theo Đảng. Đoàn xã cũng đã phát động đoàn viên thanh niên viết những lời nhắn, gửi thông điệp đến Đại hội, thể hiện niềm tin và quyết tâm của thế hệ trẻ xã.

Dương Liễu