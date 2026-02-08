Quy định mới của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 01-QĐ/TW ngày 3/2/2026 về chế độ đảng phí.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Thủy Nguyên

Quy định số 01-QĐ/TW có nhiều điểm điều chỉnh quan trọng, trong đó nổi bật là việc đổi mới phương thức thu, nộp đảng phí. Trừ các trường hợp được chậm đóng hoặc đóng trước đảng phí theo quy định, đảng viên ở trong nước (gồm cả đảng viên dự bị) đóng đảng phí hằng tháng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đóng bằng tiền mặt trực tiếp cho chi bộ. Việc thu, nộp đảng phí của các tổ chức đảng các cấp, trừ các trường hợp bất khả kháng, đều thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Quy định số 01-QĐ/TW điều chỉnh cách xác định mức đóng đảng phí với các đối tượng cụ thể. Đối với đảng viên ở trong nước, mức đóng đảng phí được xác định theo tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội và nhóm đối tượng cụ thể.

Đảng viên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước; trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản thì đóng bằng 1% mức trợ cấp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

Đảng viên không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu hưởng lương hưu, đóng đảng phí bằng 0,5% mức lương hưu. Đảng viên là học sinh, sinh viên đóng 5.000 đồng/tháng.

Đảng viên chưa đến tuổi nghỉ hưu đóng đảng phí theo tỷ lệ lương tối thiểu vùng, bằng 0,3% giai đoạn 2026-2027 và 0,5% từ năm 2028; đảng viên đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa hưởng lương hưu đóng ở mức thấp hơn, tương ứng 0,2% lương tối thiểu vùng, giai đoạn 2026-2027 và 0,3% lương tối thiểu vùng từ năm 2028.

Đối với đảng viên là người có công với cách mạng, đảng viên hưởng trợ cấp bệnh binh, mất sức lao động hoặc trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, mức đóng đảng phí bằng 50% mức đóng của từng nhóm tương ứng.

Đảng viên ở nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam, phu nhân, phu quân đi theo nhiệm kỳ, lưu học sinh học tập bằng ngân sách nhà nước hoặc theo diện hiệp định đóng đảng phí bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

Đối với các đảng viên khác ở nước ngoài, Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban tổ chức Trung ương; báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định về mức đóng đảng phí, đồng tiền đóng đảng phí cụ thể, theo mức tương đương từ 30.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng.

Một điểm đáng chú ý khác là Quy định số 01-QĐ/TW đã cụ thể hóa các trường hợp được miễn, giảm đảng phí. Bên cạnh việc miễn đóng đảng phí đối với đảng viên có từ 50 năm tuổi đảng trở lên hoặc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, Quy định bổ sung các trường hợp đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, Quy định cho phép xem xét miễn hoặc giảm 30%, 50% hoặc 70% mức đóng đảng phí trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các trường hợp khó khăn khác, trên cơ sở đề nghị của đảng viên và quyết định của cấp ủy có thẩm quyền.

Quy định số 01-QĐ/TW bổ sung, làm rõ các trường hợp được chậm đóng hoặc đóng trước đảng phí, nhất là đối với đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng do công tác lưu động, ở xa nơi cư trú, nơi chưa có tổ chức đảng. Đồng thời, quy định không thu đảng phí trong thời gian đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng do bị tạm giam hoặc bị tòa án tuyên phạt từ hình thức cải tạo không giam giữ trở lên.

Về phân bổ, quản lý và sử dụng đảng phí, Quy định số 01-QĐ/TW quy định chi tiết, rõ ràng tỷ lệ đảng phí được để lại cho từng loại hình tổ chức đảng. Quy định yêu cầu các tổ chức đảng cập nhật đầy đủ thông tin định danh tổ chức đảng và đảng viên trên hệ thống dữ liệu của Đảng để bảo đảm việc phân bổ đảng phí qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia được kịp thời, chính xác.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026, thay thế Quy định về chế độ đảng phí ban hành kèm theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị. Đảng ủy từ cấp cơ sở trở lên và ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy định về chế độ đảng phí.

Tải toàn văn Quy định số 01-QĐ/TWtại đây.

Theo nhandan.vn