Chung quyết tâm, cùng hành động

Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Nghị quyết không tự đi vào cuộc sống mà được “chuyển hóa” bằng những việc làm cụ thể. Ở Phú Thọ, khi năm 2025 khép lại, có thể nhận ra mạch chuyển động khá rõ: Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp, các ngành đang cùng chung quyết tâm, cùng hành động theo một tinh thần xuyên suốt. Những con số tăng trưởng, những công trình đang hình thành, những đổi thay trong cách điều hành và phục vụ người dân là dấu hiệu cho thấy Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từng bước đi vào cuộc sống, mở ra những kỳ vọng mới cho chặng đường phía trước.

Phường Việt Trì – nơi Nghị quyết không chỉ hiện diện trong định hướng phát triển, mà đang được cụ thể hóa bằng diện mạo đô thị ngày càng đồng bộ, văn minh.

Nơi Nghị quyết đi vào cuộc sống

Ở Hy Cương, câu chuyện đưa Nghị quyết vào cuộc sống không bắt đầu bằng những hội nghị dài hay các khẩu hiệu treo cao, mà bằng cách làm rất quen với người dân: đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, vào các cuộc họp khu dân cư, nói bằng ngôn ngữ đời sống và gắn với những việc cụ thể của từng thôn, từng hộ. Đảng ủy xã xác định rõ, nếu cán bộ không hiểu đến nơi, không làm đến chốn thì khó có thể tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

“Muốn Nghị quyết có sức sống thì cán bộ, đảng viên phải là người làm trước. Khi việc làm cụ thể, người dân sẽ tự nhìn thấy hiệu quả và cùng tham gia” - Bí thư Đảng ủy xã Tạ Ngọc Yến chia sẻ. Từ tinh thần ấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã được cụ thể hóa thành chương trình hành động toàn khóa, rồi tiếp tục “chia nhỏ” thành kế hoạch hằng năm, gắn rõ trách nhiệm từng lĩnh vực, từng cá nhân.

Cách làm ấy đã tạo ra những chuyển động có thể đo đếm. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hy Cương ước đạt 170 tỷ đồng, vượt dự toán; 450 lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm còn 22,3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,7%. An sinh xã hội tiếp tục được giữ vững với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45%, hộ cận nghèo 0,22%. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả điều hành kinh tế - xã hội, mà cho thấy Nghị quyết đã được triển khai bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn.

Không dừng ở phát triển kinh tế, Hy Cương lựa chọn cách hiện thực hóa Nghị quyết bằng cả những giá trị mềm. Việc phục dựng Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu – sau quá trình rà soát tư liệu, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến cộng đồng là một ví dụ điển hình. Lễ hội không chạy theo hình thức, mà đặt trong mục tiêu dài hạn: bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Cách làm đó cho thấy, ở Hy Cương, Nghị quyết không tách rời đời sống, mà đi cùng niềm tin và sự đồng thuận của người dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hy Cương, những thay đổi trong cách phục vụ người dân đang từng ngày hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết.

Nếu Hy Cương cho thấy cách đưa Nghị quyết “bén rễ” từ chi bộ, khu dân cư, thì ở phường Nông Trang, Nghị quyết lại hiển thị rõ nét qua quy hoạch, công trình và những con số đầu tư cụ thể. Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030, Nông Trang không để Nghị quyết dừng ở mục tiêu tổng quát, mà nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động toàn khóa, lựa chọn rõ hai khâu đột phá: cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và khai thác, thu hút nguồn lực đầu tư để chỉnh trang đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn, việc xây dựng Đề án khai thác, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025–2030 được coi là “công cụ tổ chức thực hiện Nghị quyết”, giúp các mục tiêu không rơi vào chung chung. Từ đề án này, hàng loạt nhiệm vụ được triển khai đồng bộ: lập lại trật tự đô thị, quản lý chặt quy hoạch – đất đai, khai thác hiệu quả quỹ đất, huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ.

Trong năm 2025, trên địa bàn phường Nông Trang triển khai 16 công trình, dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư trên 101,6 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án phường được thành lập, trực tiếp quản lý 111 dự án đầu tư xây dựng, trong đó 88 dự án đã hoàn thành và quyết toán. Song song với đó là việc hoàn thiện quy hoạch phân khu, lập quy hoạch chi tiết để làm nền cho các dự án đô thị và hạ tầng lớn trong những năm tới.

Từ Hy Cương đến Nông Trang, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm gặp nhau khá rõ: Nghị quyết không được triển khai bằng mệnh lệnh hành chính đơn thuần, mà bằng sự kiên trì, bằng những việc làm cụ thể, có lộ trình, có kết quả nhìn thấy được. Chính từ những nền tảng ấy, tinh thần chung quyết tâm, cùng hành động dần lan tỏa, tạo tiền đề cho bức tranh phát triển rộng lớn trong toàn tỉnh.

Cùng một nhịp hành động

Từ những cách làm cụ thể ở Hy Cương và Nông Trang, có thể thấy một điểm chung đang hình thành trong toàn tỉnh: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai không theo lối đồng loạt, rập khuôn, mà gắn với điều kiện, lợi thế và bài toán riêng của từng địa phương. Chính sự chủ động ấy đã tạo nên một nhịp hành động khá đồng đều, lan tỏa rộng khắp các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025 khép lại với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng trong nhóm cao của cả nước; quy mô kinh tế ước đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 57 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu, trong bối cảnh tỉnh vừa bước vào giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với khối lượng công việc tăng mạnh.

Không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, bức tranh năm 2025 còn ghi nhận những chuyển động bền bỉ ở các lĩnh vực xã hội. Hơn 4.400 căn nhà ở xã hội được hoàn thành; mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện dứt điểm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,75%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm, tạo nền tảng để Nghị quyết không chỉ đi vào sản xuất, đầu tư, mà còn đi sâu vào chất lượng cuộc sống của người dân.

Những con số ấy phản ánh sự thay đổi trong cách điều hành: Kỷ cương hành chính được siết chặt; phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; nhiều “điểm nghẽn” về thủ tục, quy hoạch, đầu tư được tập trung tháo gỡ. Nghị quyết vì thế không chỉ là định hướng tư tưởng mà còn là kim chỉ nam hành động, buộc mỗi cấp, mỗi ngành phải trả lời bằng kết quả cụ thể.

Công nhân Công ty TNHH Công nghệ Cosmos hăng say làm việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Phương Thanh

Bước sang năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, Phú Thọ đặt ra những mục tiêu cao hơn, nhưng không tách rời thực tiễn. Tỉnh phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, dự kiến 11%; tổng thu ngân sách đạt trên 58 nghìn tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Điều đáng chú ý, các mục tiêu đó đi kèm với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ tỉnh đến cơ sở, năm 2026 được xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết theo cách đã phát huy hiệu quả trong năm 2025: làm đến đâu, đo đếm được đến đó; việc nào chưa đạt, phải chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp...

Có thể thấy, Nghị quyết không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành động. Khi mỗi địa phương đều chọn một cách làm phù hợp nhưng cùng chung mục tiêu, cùng nhịp hành động, thì Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Yến