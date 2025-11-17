Định hướng Mũi Né là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 17/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Bãi biển Mũi Né thu hút du khách quốc tế vui chơi, nghỉ dưỡng dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Quy hoạch nhằm định hướng đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch mang đẳng cấp quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển của tỉnh sau sáp nhập.

Theo đó, khu vực quy hoạch có tổng diện tích 14.760 ha, gồm bốn đơn vị hành chính là phường Phú Thủy (532 ha), phường Mũi Né (6.093 ha), xã Hòa Thắng (7.165 ha) và xã Phan Rí Cửa (970 ha). Khu vực dọc dải đất ven biển trên 63 km kết nối với các trục đường giao thông quan trọng. Dự báo đến năm 2040, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né sẽ đạt quy mô dân số khoảng 300.000 người, đón 25 triệu lượt khách du lịch mỗi năm và hình thành hệ thống lưu trú khoảng 71.500 phòng.

Khu du lịch Quốc gia Mũi Né được định hướng phát triển là trung tâm du lịch quốc gia phát triển hài hòa với không gian đô thị; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, gắn với địa hình cát đặc trưng; trung tâm văn hóa với các giá trị văn hóa Chăm, văn hóa cộng đồng ngư dân miền biển và hệ thống lễ hội truyền thống.

Mô hình định hướng phát triển “Một hành lang - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển” với quy hoạch xác lập mô hình phát triển không gian hiện đại, đồng bộ, hành lang ven biển với tuyến giao thông trục chính dài 63 km từ Phan Rí Cửa đến Phú Thủy, đóng vai trò “xương sống” kết nối các phân khu chức năng và tạo không gian khai thác biển hiệu quả.

Khu du lịch Quốc gia Mũi Né phát triển gồm ba trung tâm du lịch chủ đạo: Trung tâm 1 (Phú Thủy - Mũi Né) diện tích 6.653 ha, dân số dự kiến 125.000 người, 11 triệu lượt khách năm 2040. Đây là trung tâm thương mại, tài chính, chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao biển đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Sản phẩm nổi bật gồm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và du lịch trải nghiệm.

Trung tâm 2 (Hòa Thắng) diện tích 7.130 ha, dự kiến 144.000 dân và 13 triệu lượt khách. Khu vực ưu tiên bảo vệ - phát huy giá trị danh thắng Bàu Trắng; phát triển tổ hợp du lịch đa năng, công viên chuyên đề, trung tâm thể thao biển quốc gia và các sản phẩm độc đáo như trường đua ô tô - mô tô, ưu tiên kêu gọi đầu tư trường đua F1, sân golf và các hoạt động thể thao trên cát. Trung tâm 3 (Phan Rí Cửa) diện tích 977 ha, dân số 31.000 người, 1,5 triệu lượt khách. Định hướng phát triển đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển, ưu tiên dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lưu trú dài hạn.

Với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao và có thương hiệu, Lâm Đồng kỳ vọng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn baotintuc.vn