Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 25/4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Đại Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dâng hương tại Lăng Hùng Vương.

Trước anh linh các Vua Hùng, đoàn đại biểu đã báo cáo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian qua. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thành phố đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Lăng Hùng Vương.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hà Nội nguyện đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.

Đức Anh