Đoan Hùng chủ động tạo nguồn đảng viên trẻ từ trường học

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng bộ xã Đoan Hùng xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã Đoan Hùng gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Địa bàn rộng, phần lớn đoàn viên, thanh niên đi học tập, làm ăn xa khiến nguồn kết nạp Đảng tại chỗ hạn chế. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đoan Hùng trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy không chỉ giao chỉ tiêu mà còn gắn trách nhiệm rà soát, phát hiện và tạo nguồn phát triển đảng viên với từng chi bộ. Đồng thời, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng tạo nguồn từ học sinh THPT và học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên”.

Thực hiện chủ trương này, Chi bộ Trường THPT Đoan Hùng và Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng chủ động rà soát, lựa chọn những học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào Đoàn để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Từ năm học 2025 - 2026 đến nay, gần 130 học sinh ưu tú trên địa bàn xã đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có một lớp chuyên đề dành riêng cho 100 học viên lứa tuổi học đường.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Trình - Bí thư Chi bộ Trường THPT Đoan Hùng, vào đầu năm học, chi bộ chỉ đạo Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu, phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức các lớp bồi dưỡng. Quá trình rèn luyện tiếp tục được theo dõi, đánh giá để xem xét, đề nghị kết nạp khi các em đủ điều kiện.

Không chỉ tập trung ở trường học, công tác tạo nguồn còn được triển khai tại các cơ quan, đơn vị và thôn dân cư. Tại các thôn, tổ dân phố, mô hình “1+10” (mỗi đảng viên theo dõi, giúp đỡ 10 quần chúng) được thực hiện gắn với các phong trào như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tháng Dân vận”, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó, các tổ chức đoàn thể kịp thời phát hiện những quần chúng tích cực trong lao động, sản xuất và hoạt động cộng đồng để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.

Đồng chí La Thị Hải Yến - Bí thư Chi đoàn thôn Ngọc Tân chia sẻ: “Các hoạt động vì cộng đồng là môi trường thực tiễn để đánh giá tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và ý thức cống hiến của đoàn viên, từ đó lựa chọn, giới thiệu những nhân tố tiêu biểu cho chi bộ”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thùy - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đoan Hùng, phong trào thi đua của tuổi trẻ giúp đoàn viên rèn luyện, trưởng thành, tạo nguồn đảng viên trẻ có tri thức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ươm mầm lý tưởng, gặt hái “quả ngọt”

Việc chủ động, bài bản trong tạo nguồn đã mang lại những kết quả tích cực. Các buổi lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang trọng, đúng quy định, đánh dấu quá trình phấn đấu, trưởng thành của mỗi quần chúng ưu tú, đồng thời bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng bộ xã.

Quang cảnh Lễ kết nạp “Đảng viên số” - mô hình mới đang được nhân rộng tại Đảng bộ xã Đoan Hùng.

Trở thành đảng viên khi đang ngồi trên ghế nhà trường, em Nguyễn Tuấn Anh, đảng viên Chi bộ Trường THPT Đoan Hùng cho biết: “Em rất vinh dự, tự hào và xác định đây là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hướng tới mục tiêu trở thành học viên trường Đại học quân sự”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nhiều đảng viên trẻ từng là học sinh của các nhà trường trên địa bàn tiếp tục khẳng định năng lực, đạt học bổng toàn phần tại các trường đại học quốc tế, trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng và cơ sở đào tạo lực lượng vũ trang.

Để bảo đảm nguồn kết nạp không bị gián đoạn đối với những học sinh ưu tú đã qua bồi dưỡng nhưng chưa đủ tuổi kết nạp, các nhà trường chủ động làm thủ tục giới thiệu các em về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Các em tiếp tục tham gia hoạt động cộng đồng, rèn luyện và được địa phương theo dõi, bồi dưỡng, tạo điều kiện xem xét, kết nạp khi đủ tuổi và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Từ tháng 6/2026 đến nay, các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã kết nạp được 16 đảng viên mới từ nguồn học sinh THPT được giới thiệu về địa phương. Kết quả này cho thấy hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, tổ chức Đoàn và cấp ủy cơ sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã linh hoạt lựa chọn các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử làm địa điểm tổ chức lễ kết nạp Đảng. Việc tổ chức buổi lễ tại những địa điểm giàu truyền thống cách mạng góp phần giáo dục lý tưởng, bồi đắp niềm tự hào, giúp đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

Từ trường học đến cơ quan, đơn vị và thôn dân cư, công tác phát triển đảng viên tại xã Đoan Hùng được triển khai đồng bộ, gắn với thực tiễn học tập, lao động và phong trào thi đua. Việc chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn từ sớm, nhất là trong học sinh, thanh niên, không chỉ góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng mà còn tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đinh Vũ