Doanh nhân Đất Tổ mở cánh cửa số

Chuyển đổi số đang mở thêm không gian phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ. Từ nhà máy sản xuất đến sàn thương mại điện tử, từ quản trị dựa vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, ngày càng nhiều doanh nhân Đất Tổ chủ động mở “cánh cửa số” để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và bước sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Công nhân Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà - phường Hòa Bình) sản xuất thấu kính quang học chính xác cao.

Từ nhà máy đến không gian số

Trong một nhà máy hiện đại, những con số trên màn hình không còn đơn thuần là dữ liệu kỹ thuật. Đó có thể là thông tin về năng suất từng công đoạn, chất lượng sản phẩm, mức tiêu hao nguyên liệu, tiến độ đơn hàng hay khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khi dữ liệu được kết nối, doanh nghiệp có thêm công cụ để nhìn thấy rõ hoạt động sản xuất và chủ động hơn trước thị trường.

Tại Phú Thọ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp đang được triển khai theo nhiều cấp độ, từ số hóa dữ liệu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thuế điện tử, hải quan điện tử đến ứng dụng phần mềm quản trị, tự động hóa và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 23% GRDP; tối thiểu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong hoạt động và tối thiểu 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Công ty TNHH Partron Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) là một trong những doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn. Trong môi trường sản xuất công nghệ cao, việc kiểm soát quy trình, chất lượng và tiến độ đòi hỏi dữ liệu phải được cập nhật, kết nối và sử dụng hiệu quả. Đó cũng là yêu cầu chung đối với những doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Năm 2026, Công ty cổ phần Điện tử G8 và Công ty cổ phần Tạo hình công nghệ cơ khí Việt Nam được lựa chọn tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh do Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Sở Công thương triển khai. Việc đánh giá hiện trạng, phân tích quy trình và nhận diện điểm cần cải tiến cho thấy chuyển đổi số đang đi vào những khâu rất cụ thể của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh.

Ông Đào Tiến Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (Khu công nghiệp Khai Quang) cho rằng: “Khi đơn hàng tăng, yêu cầu về chất lượng và tiến độ ngày càng cao, cách quản lý thủ công không còn phù hợp. Ứng dụng công nghệ giúp chúng tôi quản lý dữ liệu tập trung, theo dõi từng công đoạn, phát hiện sớm vấn đề và kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn, dữ liệu giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực sản xuất và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tác lớn”.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ là mua thêm máy móc hay phần mềm, mà là quá trình thay đổi cách tổ chức công việc, cách ra quyết định và cách doanh nghiệp kết nối với khách hàng, đối tác. Với doanh nghiệp hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, một sản phẩm đạt chuẩn là chưa đủ; năng lực kiểm soát chặt chẽ quy trình, chất lượng, dữ liệu và tiến độ mới là yếu tố quyết định sức cạnh tranh.

Khi thị trường mở rộng trên nền tảng số

Nếu công nghệ làm thay đổi bên trong nhà máy thì thương mại điện tử đang mở rộng không gian kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp.

Với một cơ sở sản xuất nhỏ, hợp tác xã hay doanh nghiệp ở địa bàn xa trung tâm, khoảng cách địa lý từng là rào cản lớn. Nhưng nay đã khác, sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ có thể được giới thiệu trên nền tảng trực tuyến, tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, kết hợp truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và các phương thức giao hàng hiện đại.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; 80% thanh toán trong thương mại điện tử được thực hiện không dùng tiền mặt và 100% sản phẩm chủ lực của tỉnh có mã QR, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Câu chuyện chuyển đổi số vì vậy không chỉ diễn ra trong các khu công nghiệp. Với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mã QR và thanh toán số đang tạo thêm kênh đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Một sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương hay hàng thủ công truyền thống có thể kể câu chuyện của mình tới khách hàng ở xa mà không nhất thiết phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phân phối truyền thống.

Hệ thống máy móc được đầu tư hiện đại, giúp Công ty cổ phần Chế biến nông sản Minh Phúc An nâng cao năng lực chế biến sản phẩm.

Công ty cổ phần Chế biến nông sản Minh Phúc An (xã Tam Đảo) là một ví dụ về doanh nghiệp chủ động đầu tư hiện đại hóa công nghệ, tự động hóa một số khâu trong dây chuyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Việc kết hợp công nghệ sản xuất với quản trị, thị trường giúp doanh nghiệp nâng khả năng đáp ứng các đơn hàng và hướng tới những thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao.

Bà Âu Thị Kim Phượng - Giám đốc Công ty chia sẻ: “Khi đưa sản phẩm lên các nền tảng số, chúng tôi có cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương hơn. Nhưng bán hàng trên môi trường số cũng đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi, hình ảnh phải chuyên nghiệp, thông tin phải rõ ràng, nguồn gốc minh bạch, phản hồi nhanh và giao hàng đúng cam kết. Chuyển đổi số không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn buộc chúng tôi nâng chất lượng sản phẩm và cách phục vụ”.

Mở cánh cửa số - mở đường vào chuỗi giá trị

Công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được biến thành năng suất, chất lượng, doanh thu và năng lực cạnh tranh. Bởi vậy, cùng với việc xây dựng hạ tầng số, tỉnh đang từng bước hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thương mại điện tử và nâng cao kỹ năng số.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể như: Số hóa dữ liệu, quản lý đơn hàng, kế toán, nhân sự, chăm sóc khách hàng; sau đó tiến tới quản trị sản xuất, tự động hóa, phân tích dữ liệu và kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng. Điều quan trọng không phải chạy theo mọi công nghệ mới, mà lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, ngành nghề và mục tiêu kinh doanh.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Chuyển đổi số vì thế không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ, mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.

Với doanh nhân Đất Tổ, mở cánh cửa số cũng là mở rộng không gian phát triển. Từ một nhà máy đến một chuỗi cung ứng, từ một sản phẩm quê hương đến thị trường rộng lớn, từ quản trị dựa nhiều vào kinh nghiệm đến quản trị bằng dữ liệu..., những bước chuyển hôm nay đang tạo nền móng để doanh nghiệp Phú Thọ vươn xa hơn, chủ động hơn và tạo thêm những giá trị mới trong nền kinh tế số.

Quang Nam