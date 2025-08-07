Dốc ngược trẻ - sai lầm tai hại khi sơ cứu đuối nước

{title}
Bác sĩ cảnh báo, nhiều người vẫn sơ cứu trẻ đuối nước sai cách khi bế dốc ngược, làm mất “thời gian vàng” cứu sống trẻ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận nhiều trường hợp đuối nước ở trẻ em, trong đó có hai ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sơ cứu sai cách. Đây là lời cảnh báo cho các gia đình về tầm quan trọng của việc cấp cứu đúng cách khi trẻ đuối nước.
Trẻ đuối nước đang được điều trị tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa
Trường hợp thứ nhất là bé trai 6 tuổi bị ngã xuống sông. Sau khi được đưa lên bờ, thay vì được ép tim, thổi ngạt, em lại bị bế chạy vòng quanh. Mặc dù được đưa đến cơ sở y tế địa phương và được cấp cứu đúng cách, nhưng do thời gian “vàng” đã trôi qua, bé trai này nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Trường hợp thứ hai là bé trai 13 tuổi bị đuối nước khi nhặt cầu lông dưới ao. Tương tự như trường hợp trên, em cũng bị bế dốc ngược, chạy vòng quanh. Mặc dù được ép tim, thổi ngạt sau đó, nhưng thời gian ngừng tuần hoàn đã kéo dài hơn 30 phút. Trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có nguy cơ chết não và tiên lượng rất xấu.
May mắn hơn hai trường hợp trên, bé trai 20 tháng tuổi rơi xuống mương nước được cứu sống nhờ được sơ cứu đúng cách. Sau khi đưa lên trong tình trạng tím tái, ngừng thở, trẻ được gia đình thực hiện ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ. Hiện bé được hồi sức tích cực và tiên lượng sức khỏe khả quan.
Theo ThS.BS Nguyễn Văn Thắng – khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc dốc ngược trẻ sau đuối nước là sai lầm nghiêm trọng. Hành động này không những không giúp trẻ tống nước ra ngoài mà còn gây nguy hiểm, làm mất thời gian quý giá để hồi sức tim phổi. Bên cạnh đó, việc dốc ngược còn có nguy cơ khiến dịch dạ dày trào ngược vào phổi, làm tổn thương phổi nặng hơn và gây khó khăn cho việc điều trị sau này.
ThS.BS Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, hồi sức tim phổi (ép tim, thổi ngạt) là phương pháp cấp cứu quan trọng và hiệu quả nhất khi trẻ ngừng tim, ngừng thở do đuối nước. Việc thực hiện đúng kỹ thuật này ngay lập tức sẽ giúp cải thiện tiên lượng sống sót và kết quả điều trị cho trẻ.
Ông cũng khuyến cáo các gia đình nên trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước cơ bản để có thể xử lý đúng cách trong trường hợp không may xảy ra. Không nên tin vào những phương pháp sai lầm như dốc ngược trẻ, vì hành động này có thể lấy đi cơ hội sống của các em.
Nguồn vov.vn
