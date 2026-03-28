Đổi mới sản xuất nông nghiệp ở xã Đại Đình

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, chính quyền địa phương và tổ chức Hội Nông dân, nhiều hộ dân tại xã Đại Đình đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, năng suất lao động được nâng lên, đời sống người dân từng bước cải thiện, nhiều hộ vươn lên làm giàu từ nông nghiệp.

Trước đây, phần lớn diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đại Đình được người dân sử dụng để trồng sắn, ngô hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế thấp, thu nhập không ổn định nên đời sống của nhiều hộ còn gặp khó khăn. Từ khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi, cùng với việc được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, người dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất.

Anh Trần Tiến Đại, khu Chùa Bồi giới thiệu khu đất phát triển mô hình trồng ba kích, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế.

Anh Trần Tiến Đại, khu Chùa Bồi chăm sóc vườn ba kích, áp dụng kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định.

Như gia đình anh Trần Tiến Đại - khu Chùa Bồi là một trong những hộ tiêu biểu trong chuyển đổi sản xuất. Với diện tích 7.000m2, trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng sắn, ngô nhưng hiệu quả không cao. Nhờ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi sang mô hình sản xuất mới trồng cây ba kích tím. Hiện nay, mô hình cho thu hoạch theo chu kỳ từ 2-3 năm/lần, mỗi lần thu về từ 500-700 triệu đồng.

Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Chia sẻ về quá trình chuyển đổi, anh Đại cho biết: Trước kia làm sắn, ngô rất vất vả mà thu nhập thấp. Khi được vay vốn ưu đãi, tôi mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sản xuất. Ban đầu cũng gặp khó khăn, nhưng nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật nên mô hình dần ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Chu Văn Dũng, khu Đồng Bụt kiểm tra, cắt tỉa vườn na dai, góp phần nâng cao chất lượng quả và giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, gia đình anh Chu Văn Dũng - khu Đồng Bụt cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với 5.000m2 đất, trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng sắn và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng của cây ăn quả, từ năm 2000, anh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng na dai. Đến nay, vườn na của gia đình phát triển ổn định, cho thu nhập từ 180-200 triệu đồng/năm.

Sản phẩm na dai đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ. Anh Dũng chia sẻ: Muốn làm nông nghiệp hiệu quả thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi chuyển sang trồng na, tôi cũng đi học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật chăm sóc nên năng suất, chất lượng đều tốt. Quan trọng là đầu ra ổn định nên người dân yên tâm sản xuất.

Không chỉ phát triển trồng trọt, nhiều hộ dân xã Đại Đình còn mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Hộ anh Trần Văn Hùng, khu Cầu Chang đã xây dựng mô hình nuôi dê quy mô lớn với khoảng 600 con, mang lại thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm. Trong khi đó, mô hình nuôi dúi má đỏ của anh Lăng Văn Hiệp, khu Trại Mái lại cho hiệu quả nổi bật. Với quy mô 600 con, mỗi năm gia đình anh thu về từ 800-900 triệu đồng. Đây là mô hình mới, phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Những mô hình kinh tế hiệu quả này không chỉ giúp các hộ gia đình vươn lên khá giả mà còn tạo động lực lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồng chí Hoàng Văn Tình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Đình cho biết: Thời gian qua, Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên như: Tín chấp vay vốn, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc đổi mới sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất, thu nhập. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế bền vững.

Có thể thấy, từ sự quan tâm của các cấp, ngành cùng với tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của người dân, sản xuất nông nghiệp ở xã Đại Đình đang có những chuyển biến tích cực. Những mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dương Chung