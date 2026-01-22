Đối thoại - Cách để nghe dân nói

Lựa chọn cách đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến , kiến nghị của người dân, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tìm hướng giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh ở cơ sở nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích, để vừa tuân thủ pháp luật vừa phát huy được tinh thần dân chủ ở địa phương là cách mà nhiều chính quyền cấp xã đang thực hiện thời gian qua.

Tại xã Xuân Lũng, trước khi triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Đồng Toán (khu 13 Tiên Kiên cũ), nhằm tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án thuận lợi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thắng đã cùng Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Lâm Thao và Ủy ban MTTQ xã, phòng Kinh tế, Trưởng khu dân cư... trực tiếp tổ chức hội nghị đối thoại để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thu hồi đất và công tác bồi thường.

Cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã đã giải thích, làm rõ những thắc mắc của các hộ dân theo hướng đối thoại cởi mở, khoa học và thấu tình đạt lý. Nhấn mạnh quan điểm của UBND xã với các hộ bị thu hồi đất một phần hoặc diện tích còn lại khó canh tác, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thắng thông tin: UBND xã sẽ xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở xác minh thực tế để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.

Từ kết quả của cuộc đối thoại, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định , đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo sự đồng thuận, qua đó phối hợp kiểm đếm theo đúng kế hoạch , đảm bảo cho dự án được triển khai đúng tiến độ, theo quy định của pháp luật.

UBND xã Xuân Lũng tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân trước khi triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Đồng Toán.

Vấn đề xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở nhiều địa phương trong thời gian qua diễn ra khá phổ biến, trong đó có xã Cẩm Khê. Từ nắm bắt thông tin phản ảnh của người dân, UBND xã đã xác định được công trình này xây trên thửa đất số 39, tờ bản đồ số 11, diện tích 393,5 m2. Đáng chú ý, hộ gia đình còn thuê người và máy móc san gạt, đổ bê tông tới 410m2 để làm bãi rửa xe trái phép với nhiều vi phạm khác trong khu vực. Cùng với lập biên bản, UBND xã đã tiến hành đối thoại và phân tích việc đúng sai của hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Sau khi được phân tích, giải thích, hộ gia đình ở khu Cống 1 đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm với tinh thần hợp tác, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân khu Cống 1. Bản thân hộ gia đình vi phạm đã nhận thức được hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp và xin hứa sẽ không tái phạm.

Còn với xã Tam Nông, nơi điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, xã đã tiến hành lấy ý kiến của Nhân dân về Dự án điểm dân cư nông thôn mới tại khu 12 xã Hương Nộn cũ. Tại Nhà văn hóa khu 12, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Minh cùng lãnh đạo đại diện các phòng ban của UBND xã đã trực tiếp lắng nghe, phân tích, đối thoại thẳng thắn với các hộ sẽ bị thu hồi đất để làm dự án này. Cùng với Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 12, các hộ dân đã dân chủ phát biểu ý kiến và nêu kiến nghị.

Với 9 ý kiến phát biểu, về cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương của UBND xã khi quyết tâm đầu tư xây dựng Dự án điểm dân cư nông thôn mới với mục tiêu nâng cao cơ chất lượng cơ sở hạ tầng, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả buổi đối thoại không chỉ là tuyên truyền chủ trương, chính sách của địa phương mà còn giúp người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, từ đó đồng thuận để UBND xã triển khai các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng được nhanh chóng, thuận lợi...

Việc thực hiện dân chủ thông qua lắng nghe và đối thoại trực tiếp với Nhân dân đang trở thành cách làm hiệu quả tại nhiều địa phương, gắn với từng nhóm vấn đề hoặc những nội dung cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua đối thoại, các ý kiến của Nhân dân được lắng nghe thấu đáo, từ đó kịp thời giải thích, làm rõ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền và Nhân dân.

Qua đó, góp phần phát huy tinh thần dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm nhất quán: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Quốc Hội