Đội tuyển Việt Nam xây hàng thủ toàn “Tây”: Quyết thắng Malaysia và vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam có thể chứng kiến cuộc chuyển giao lịch sử ở hàng phòng ngự, khi các suất đá chính thuộc về Việt kiều và ngoại binh nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam xây lại hàng thủ

Hàng thủ từng là nền tảng thành công cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn hoàng kim (2018 - 2022) dưới thời HLV Park Hang-seo.

Với thủ môn Văn Lâm, các trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Việt Anh, Thanh Bình... đội bóng của ông Park từng nắm giữ kỷ lục sạch lưới liền 12 trận vòng bảng ở AFF Cup 2018, 2020, 2022, sạch lưới trên đường vào chung kết AFF Cup 2022, chỉ lọt lưới 5 bàn trong 8 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) chưa phòng ngự đủ tốt

Tuy nhiên, hàng thủ của thế hệ vàng năm nào không thể chiến thắng thời gian. Các trụ cột từng “chống đỡ” cho mái nhà thành công đã dần sa sút bởi tuổi tác, chấn thương, suy giảm thể lực và động lực... Lúc này, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn Thành Chung, Duy Mạnh và Tiến Dũng, nhưng phong độ không còn ở đỉnh cao.

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024 nhờ “đôi cánh” Xuân Son. Chân sút gốc Brazil tỏa sáng với 7 bàn thắng, giúp đội bóng của ông Kim lấy công bù thủ. Bởi Xuân Son quá xuất sắc, nên đội tuyển Việt Nam dù nhận 4 bàn thua ở 3 trận cuối, vẫn có thể bước lên ngai vàng. Vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam chệch choạc trở lại, mắc nhiều sai lầm ở trận thua 0-4 trước Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027).

Không nền móng vững chãi nào được tạo nên với hàng phòng ngự lỏng lẻo và thiếu tin cậy. Đó là lý do ông Kim cùng trợ lý gọi nhiều hậu vệ mới mẻ ở đợt tập trung đã qua, như Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), Quang Kiệt, Du Học (HAGL), Văn Tới (Nam Định)... để lắp ráp thử nghiệm.

Song, 7 bàn thua sau 2 trận giao hữu nội bộ với Nam Định và CLB Công an Hà Nội cho thấy, dù các trụ cột đã xuống dốc, tân binh cũng chưa đủ trình thay thế, còn các cầu thủ trẻ như Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Hà... vẫn cần thời gian.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) thua 4 bàn trước CLB Nam Định

Cuộc tái thiết sẽ tiếp tục khi HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy nguồn cầu thủ để nhào nặn. Đó là Việt kiều và ngoại binh nhập tịch.

Tái thiết

Hàng thủ với những trung vệ như Tiến Dũng (1,72 m), Duy Mạnh (1,8 m), Thành Chung (1,82 m) đã lép vế hoàn toàn khi so tài với dàn tiền đạo cao lớn, dày mình và tranh chấp cực khỏe của Malaysia.

Để tiến ra châu Á lần nữa, rõ ràng đội tuyển Việt Nam cần bổ sung những trung vệ khỏe và cơ bắp hơn, bởi trong bóng đá, không chiến thuật nào có thể vận hành nếu cầu thủ không tranh chấp nổi quả bóng.

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik đã “bắn tin” tới trung vệ Gustavo Sant Ana. Cầu thủ 30 tuổi sở hữu chiều cao cực tốt, lên tới 1,95 m. Trong 5 năm chơi tại V-League, Gustavo là tấm lá chắn vững vàng cho các CLB như SLNA, Thanh Hóa, Sài Gòn, hay giờ là Đà Nẵng. Gustavo được ông Kim kỳ vọng là “ngọn hải đăng” giúp đội tuyển Việt Nam chống đỡ bóng bổng, tranh chấp hiệu quả hơn.

Gustavo được đề xuất nhập tịch Việt Nam

Ngoài Gustavo, đội tuyển Việt Nam cũng đang chờ đợi tin tốt từ những trung vệ Việt kiều như Adou Minh (CLB Công an Hà Nội), Kyle Colonna (Thể Công Viettel), hay thủ môn Patrik Lê Giang (CLB Công an TP.HCM).

Adou Minh chứng tỏ năng lực khi lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước. Cầu thủ sinh năm 1997 có chơi trực diện, chắc chắn, khả năng đeo bám và truy cản tốt. Kyle Colonna trầm lắng trong mùa đầu cùng CLB Hà Nội, nhưng lúc này đã trở thành “tường thép” giúp Thể Công Viettel bay cao ở nhóm đầu.

Còn với Patrik Lê Giang, màn tỏa sáng tại CLB Công an TP.HCM từ năm 2023 đến nay đã quá đủ để nói lên năng lực của Việt kiều gốc Slovakia.

Trong 1 năm tới, các trường hợp Việt kiều và ngoại binh nhập tịch có khả năng sớm trở thành công dân Việt Nam. Nếu dàn cầu thủ này nhập tịch thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ có khung phòng ngự mạnh với thủ môn Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang, trung vệ Gustavo, Adou Minh, Kyle Colonna, cùng hậu vệ cánh Cao Pendant Quang Vinh.

Patrik Lê Giang (phải) chơi ổn định tại CLB Công an TP.HCM

“Chất liệu” Việt kiều và ngoại binh hứa hẹn tạo nên hàng thủ chắc chắn, với thể hình tốt, lối chơi rắn mặt cùng kinh nghiệm châu Âu, để đội tuyển Việt Nam không “ngợp” khi gặp những đội nhập tịch nhiều như Malaysia, Indonesia.

Để phục vụ kế hoạch ngắn hạn tại vòng loại Asian Cup 2027 và AFF Cup 2026, ông Kim Sang-sik cần đại phẫu triệt để.

Nguồn thanhnien.vn