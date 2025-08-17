Đội U9 Phú Thọ vượt qua Vòng bảng Giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025

Tại Giải bóng đá U9 toàn quốc tranh Toyota Cup năm 2025 diễn ra ở Tây Ninh, các cầu thủ U9 Phú Thọ đã thi đấu rất xuất sắc để vượt qua vòng bảng.

Tại Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup năm nay, Đội tuyển U9 Phú Thọ nằm ở bảng D với 3 đối thủ là Thuận An Bình Dương, Tuyên Quang và Đắk Nông. Trong trận ra quân gặp U9 Đắk Nông, các cầu thủ nhí Đất Tổ đã thi đấu vượt trội đối phương về mọi mặt để thắng với tỷ số 7-0. Cầu thủ mang áo số 2 Tống Gia Bảo ghi 3 bàn thắng, số 5 Nguyễn Thanh Phong cũng lập được cú đúp và 2 bàn còn lại được ghi do công của Hoàng Hồng Quân và Nguyễn Gia Khánh.

Các cầu thủ U9 Phú Thọ (áo đỏ) đã gây ấn tượng mạnh khi có 2 trận thắng rất đậm với tỷ số 7-0 trước Đắk Nông và 5-1 trước Tuyên Quang để đứng Nhì bảng D. (Ảnh: Gia Hân)

Bước sang trận đấu thứ 2, các cầu thủ U9 Phú Thọ có trận đấu mang tính chất rất quan trọng với U9 Tuyên Quang. Nếu thắng thì Phú Thọ sẽ chắc chắn đi tiếp sớm một lượt trận. Và thậm chí, các cầu thủ nhí Đất Tổ còn làm tốt hơn thế khi có thêm một chiến thắng rất đậm với tỷ số 5-1. Ở trận này, Thanh Phong và Gia Bảo tiếp tục tỏa sáng.

Trong đó, cầu thủ từng tỏa sáng ở Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng Cúp Truyền hình Phú Thọ - VNPT năm 2024 là Nguyễn Thanh Phong ghi được 2 bàn, Tống Gia Bảo ghi 1 bàn và 2 bàn còn lại là của Hà Hải Đăng và Hà Dương Khánh. Với kết quả này, U9 Phú Thọ sớm ghi tên mình vào vòng 1/16.

U9 Phú Thọ sẽ đối đầu với đối thủ mạnh U9 HYS Hà Nội tại vòng 1/16 vào ngày 19/8. (Ảnh: Gia Hân)

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Thuận An Bình Dương, đây chỉ là trận đấu có tính chất phân định đội đứng nhất và nhì bảng, khi cả Phú Thọ và Thuận An Bình Dương đều đã có 6 điểm tuyệt đối với 2 chiến thắng trước đó. Ban huấn luyện của U9 Phú Thọ đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình để thử nghiệm và trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-1 cho Thuận An Bình Dương.

Với kết quả này, U9 Phú Thọ đi tiếp với ngôi vị Nhì bảng D. Ở vòng 16 đội diễn ra vào ngày 19/8, các cầu thủ U9 Phú Thọ sẽ đối đầu với đội bóng xếp Nhì bảng E là U9 HYS Hà Nội.

Thầy trò đội U9 Phú Thọ tạo nên những kỳ tích tại Giải U9 toàn quốc năm 2025.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup năm 2025 tổ chức từ ngày 12-25/8 có sự tham dự của 24 đội bóng đến từ nhiều địa phương và lò đào tạo bóng đá trẻ mạnh trên cả nước. Các đội bóng được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội Nhất, Nhì bảng và 4 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/16.

Đây là giải đấu ở cấp độ nhỏ tuổi nhất trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, được tổ chức từ năm 2021. Đến thời điểm này đã có 3 đội bóng từng lên ngôi vô địch U9 toàn quốc là Sông Lam Nghệ An (2 lần), Hà Nội và Gia Bảo Hải Dương. U9 Phú Thọ được đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT tỉnh Phú Thọ là đội bóng thường xuyên tham gia các giải U9 toàn quốc trong 4 lần được tổ chức.

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa lứa tuổi nhỏ nhất để đào tạo bóng đá năng khiếu từ U11 xuống U9 giúp cho các cầu thủ nhí được làm quen với bóng đá sớm hơn và sẽ giúp cho hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng phát triển trong tương lai.

Huy Trần