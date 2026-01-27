Du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa: Hành trình trải nghiệm chậm rãi và giàu cảm xúc

Mới đây, Le Figaro và Ouest-France - hai tờ nhật báo nổi tiếng tại Pháp vừa đăng tải bài viết giới thiệu về dịch vụ khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa hạng sang SJourney. Hành trình này diễn ra trong khoảng một tuần, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan từ miền bắc tới miền nam khi di chuyển bằng tàu hỏa.

Du khách trải nghiệm tàu hỏa hạng sang SJourney. Ảnh: TITC

Một cách khám phá mới về Việt Nam

Theo tờ Ouest-France, tại Việt Nam, du khách hiện đã có thể trải nghiệm một chuyến tàu sang trọng, đi dọc đất nước. Hành trình này kéo dài trong khoảng một tuần và được gọi là SJourney. Tờ Le Figaro thông tin, trải nghiệm này đã được ra mắt vào cuối năm 2024.

Lấy cảm hứng từ những đoàn tàu Đông Dương lịch sử, SJourney khoác lên mình phong cách Indochine đặc trưng, thể hiện sự giao thoa giữa nét Á Đông thanh lịch và tinh thần Pháp lãng mạn.

SJourney hướng tới tinh thần của những chuyến du hành bằng đường sắt huyền thoại, đề cao nhịp điệu chậm rãi và những trải nghiệm đặc biệt trong suốt hành trình du lịch thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.

Kể từ cuối năm 2024, Việt Nam đã lần đầu tiên đưa vào vận hành một sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp, cho phép du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp đất nước trên hành trình bắc-nam, kéo dài trong vòng 8 ngày 7 đêm, trên một đoàn tàu được ví như “tàu tốc hành phương đông của châu Á”.

SJourney là hành trình du ngoạn đường sắt hạng sang đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty Du lịch PYS Travel phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện. Chuyến đi xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, SJourney di chuyển theo tuyến đường sắt bắc-nam.

SJourney di chuyển theo tuyến đường sắt bắc-nam, mang tới cho du khách cơ hội khám phá xuyên Việt bằng tàu hỏa.

Sản phẩm độc đáo này được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho du lịch cao cấp, dành riêng cho các du khách yêu thích những trải nghiệm chậm, sâu và giàu cảm xúc.

“Chuyến đi này mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt đẹp, từ những cánh đồng lúa và làng chài ven biển đến những đầm phá và vùng núi non hùng vĩ”, tờ Ouest-France đề cập.

Nhiều điểm dừng của SJourney được thiết kế tại những vùng đất văn hóa, lịch sử nổi tiếng của mảnh đất hình chữ S. Du khách sẽ có dịp đi qua Ninh Bình, Cố đô Huế cổ kính và phố cổ Hội An đầy quyến rũ.

Tại mỗi chặng, hành khách sẽ được tham gia các chương trình tham quan có hướng dẫn viên. Hoạt động trên được tổ chức và bao trọn trong gói trải nghiệm.

Tiềm năng từ du lịch tàu hạng sang

Tờ Ouest-France nhận định, không gian trên tàu SJourney được giới thiệu như một khách sạn hạng sang trên đường ray. Đoàn tàu chỉ phục vụ khoảng 60 hành khách cho mỗi lần trải nghiệm, với toàn bộ khoang riêng. Mỗi khoang được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết.

“Chuyến đi này là cơ hội để bạn trải nghiệm một hành trình thoải mái và sang trọng trên một đoàn tàu, được thiết kế như một khách sạn hạng sang trên đường ray, theo mô hình của chuyến tàu Orient Express nổi tiếng”, tờ Ouest-France so sánh.

Được biết, chuyến tàu Orient Express được ra mắt vào năm 1883, nổi tiếng với hành trình kết nối Paris và Istanbul, mang đến những trải nghiệm du lịch cao cấp cho du khách.

Theo Ouest-France, tại SJourney có các phòng sinh hoạt chung, quầy bar và toa ăn được bày biện một cách chỉn chu. Nơi đây phục vụ các bữa ăn kết hợp giữa ẩm thực châu Á và ẩm thực quốc tế, kèm theo rượu vang được tuyển chọn chặt chẽ.

SJourney hướng tới tinh thần của những chuyến du hành bằng đường sắt huyền thoại, đề cao nhịp điệu chậm rãi và trải nghiệm hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm đến. Trong bối cảnh hàng không rút ngắn không gian, việc di chuyển bằng tàu hỏa cho phép du khách khám phá Việt Nam qua từng khung cửa sổ.

Mức giá cho hành trình này được công bố vào khoảng 8.000 EUR cho mỗi người trên một hành trình. Chi phí này cũng phần nào phản ánh định vị cao cấp của sản phẩm, vốn hướng tới nhóm du khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm du lịch sang trọng gắn với khám phá văn hóa bản địa của Việt Nam.

Sự ra mắt của SJourney được đánh giá là một bước đi đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong quá trình nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm. Đặc biệt, giờ đây, tuyến đường sắt bắc - nam không chỉ được khai thác như một phương tiện vận tải mà đã trở thành một không gian trải nghiệm du lịch độc đáo, giàu bản sắc, hấp dẫn khách quốc tế.

Theo nhandan.vn