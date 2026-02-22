Du Xuân cùng áo dài truyền thống

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời giao hòa trong sắc đào hồng, nắng mới và những lời chúc an lành đầu năm, tà áo dài truyền thống lại theo bước chân người phụ nữ xuống phố, về làng, đến các điểm du lịch tâm linh, danh thắng. Trong nhịp sống hiện đại, giữa muôn vàn lựa chọn trang phục, nhiều người vẫn ưu tiên áo dài khi đi du Xuân, ngắm cảnh. Đó không chỉ là sự lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là cách gìn giữ, nâng niu một biểu tượng văn hóa của dân tộc.

Chị em tạo dáng cùng với tà áo dài nhiều màu sắc.

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dòng người hành hương, vãn cảnh ở Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (xã Tam Sơn) tọa lạc trên dãy núi Hình Nhân đông vui hơn ngày thường. Trong không gian bảng lảng khói hương và sắc Xuân miền sơn cước, hình ảnh những tà áo dài đủ gam màu nổi bật giữa màu xanh của núi rừng tạo nên bức tranh hài hòa, thanh nhã. Chị Trần Phương Thúy (xã Lập Thạch) cùng chị em và các cháu trong gia đình chọn áo dài làm trang phục du Xuân năm nay. Chị Thúy chia sẻ: "Tết là dịp sum họp, cũng là thời điểm để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên gia đình. Với đặc thù công việc của nhân viên ngành y quanh năm bận rộn, nên đầu năm tôi mới dành được thời gian cùng chị em, các cháu đi lễ, vãn cảnh. Mặc áo dài vừa trang trọng, vừa thấy mình dịu dàng hơn. Các con, các cháu cũng rất thích chụp lại những bức hình đầu Xuân trong tà áo dài rực rỡ sắc màu.

Sải bước cùng áo dài tạo nên vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ.

Trong từng khuôn hình được lưu lại, tà áo dài như làm mềm đi không gian, tôn lên nét duyên thầm của người phụ nữ Việt. Tà áo khẽ lay theo từng bước chân trên bậc đá, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng đầu năm, tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi. Với nhiều gia đình, việc cùng nhau diện áo dài du Xuân đã trở thành thói quen đẹp mỗi dịp Tết đến.

Niềm vui ngày Xuân khi lưu giữ những tấm hình kỷ niệm cùng với tà áo dài rực rỡ.

Áo dài từ lâu được xem là biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam bởi vừa kín đáo vừa tinh tế, mềm mại nhưng không kém phần thanh lịch. Trải qua nhiều biến đổi của thời gian, tà áo dài vẫn giữ được dáng hình cơ bản với cổ cao, thân ôm nhẹ, hai tà dài thướt tha. Dù là áo dài truyền thống hay cách tân, khi khoác lên mình, người phụ nữ như được nâng đỡ thêm phần tự tin, duyên dáng.

Không chỉ những người trung niên, nhiều bạn trẻ cũng chủ động lựa chọn áo dài trong dịp du Xuân. Vũ Thị Ánh Dương, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương bày tỏ: Là lớp người trẻ tuổi, tôi thấy rằng việc du Xuân, chụp ảnh cùng áo dài truyền thống bên gia đình, bạn bè là niềm vui, niềm tự hào. Mỗi lần mặc áo dài, tôi thấy mình trưởng thành hơn, thêm yêu tà áo dài và yêu quê hương, đất nước mình”. Với Ánh Dương, những bức ảnh đầu Xuân không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách thể hiện sự trân trọng với giá trị truyền thống.

Giới trẻ cũng đam mê với trang phục áo dài truyền thống.

Từ thành thị đến nông thôn, từ điểm du lịch tâm linh đến những con đường làng rợp bóng mát, áo dài đang dần trở lại trong đời sống mỗi dịp Xuân về. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học khuyến khích nữ cán bộ, hội viên mặc áo dài trong tuần làm việc đầu năm. Các gia đình chọn áo dài làm trang phục khi chúc Tết, du Xuân. Sự lan tỏa ấy góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của dân tộc trong dòng chảy hội nhập.

Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ và phát huy giá trị tà áo dài không phải điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những lựa chọn giản dị: Mặc áo dài khi đi lễ chùa, vãn cảnh, chụp ảnh cùng người thân. Chính sự trân trọng ấy giúp áo dài không chỉ tồn tại trong ký ức hay trên sân khấu, mà hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày.

Một mùa Xuân mới lại về, mang theo niềm tin và hy vọng. Trong tiết Xuân dịu dàng, những tà áo dài vẫn nhẹ nhàng tung bay, tôn lên vẻ đẹp hiền hòa, đằm thắm của người phụ nữ Đất Tổ. Du Xuân cùng áo dài truyền thống không chỉ là một xu hướng, mà còn là cách để mỗi người thêm yêu những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, để sắc Xuân quê hương thêm phần trọn vẹn, ý nghĩa.

Hồng Nhung