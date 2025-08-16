Đưa du lịch trở thành trụ cột tăng trưởng kinh tế

Sau sáp nhập, không gian của tỉnh Khánh Hòa được mở rộng, tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Tại Nghị quyết số 01 về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, Tỉnh ủy đã xác định du lịch - dịch vụ là 1 trong 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế. Để làm được điều này, ngành Du lịch cần nỗ lực rất lớn.

Du khách Ba Lan là thị trường tiềm năng của du lịch Khánh Hòa.

Điểm sáng du lịch

Nối tiếp đà tăng trưởng ấn tượng của năm 2024, từ đầu năm 2025 đến nay, du lịch Khánh Hòa tăng trưởng mạnh. Các sản phẩm du lịch ngày càng chất lượng, thị trường khách ngày càng đa dạng, nhất là thị trường khách quốc tế. Theo đó, lượng khách Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định với khoảng 19 chuyến bay mỗi ngày từ các thành phố lớn của xứ sở kim chi đến Cam Ranh. Lượng khách Trung Quốc tuy không tăng như kỳ vọng nhưng vẫn giữ mức 8 chuyến bay hằng ngày đến Cam Ranh. Đặc biệt, việc mở lại các đường bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh đã tạo ra bước đột phá với 220.641 lượt khách Nga trong 7 tháng năm 2025, tăng 269,6% so với cùng kỳ và hiện có khoảng 30 chuyến bay mỗi tuần. Lượng khách du lịch đến từ Kazakhstan, Uzbekistan, Thái Lan, Malaysia duy trì sự ổn định. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính chung 7 tháng năm 2025, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và đạt 68,8% kế hoạch năm 2025. Trong đó, khách quốc tế hơn 3,2 triệu lượt, tăng 13,6%; khách nội địa hơn 7,6 triệu lượt, tăng 17,1%. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 42.380 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách du lịch trải nghiệm dù lượn có động cơ ở phường Bắc Nha Trang.

Đến Khánh Hòa những ngày này dễ dàng bắt gặp du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Kazakhstan tấp nập trên các tuyến đường trung tâm của phường Nha Trang như: Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Tô Hiến Thành. Khắp các điểm tham quan nổi tiếng như: Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, Bảo tàng Hải dương học. Tại VinWonders Nha Trang, Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bến tàu du lịch Long Phú, có rất đông khách quốc tế đặt tour tham quan. Khu vực phía nam của tỉnh với vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Ninh Chử thu hút lượng khách rất đông.

Hướng đến trụ cột tăng trưởng kinh tế

Sau sáp nhập, không gian của tỉnh Khánh Hòa được mở rộng, tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Trong Nghị quyết số 01, Tỉnh ủy đã xác định du lịch - dịch vụ là 1 trong 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế, tạo động lực thúc đẩy các trụ cột kinh tế khác cùng phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Theo đó, tỉnh đặt ra những mục tiêu có tính khát vọng cao, như: Tổng lượt khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 10,5 triệu lượt; có 100.000 phòng lưu trú du lịch, trong đó khoảng 75% phòng đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành Du lịch; tỷ trọng đóng góp trong GRDP đạt 15% và đóng góp vào thu ngân sách 20%.

Du khách vui chơi ở đồi cát Mũi Dinh.

Nhiều chuyên gia du lịch đánh giá, dù có nhiều thuận lợi song để đạt được mục tiêu nêu trên, ngành Du lịch Khánh Hòa cần sự nỗ lực rất lớn với nhiều giải pháp đồng bộ để đưa du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. “Khánh Hòa cần định hình lại không gian phát triển du lịch; nâng cấp hạ tầng; đa dạng sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; hướng đến thị trường khách có chi tiêu cao”, Tiến sĩ Phạm Hà - Chủ tịch Lux Group gợi ý. Đồng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Gratiya (đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045) cho rằng, du lịch Khánh Hòa cần định vị lại không gian phát triển gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù; có giải pháp thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; các tuyến phố thương mại, du lịch đêm. Bên cạnh sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá biển đảo, Khánh Hòa cần đẩy mạnh du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, cộng đồng. Về thị trường khách, bà Jessica Ling - chuyên gia của Công ty Gratiya gợi ý, du lịch Khánh Hòa cần tiếp tục khai thác nguồn khách từ các thị trường cốt lõi như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá khai thác các thị trường tiềm năng như: Tây Âu, Úc, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Vương quốc Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia)... Tỉnh cũng cần xây dựng cảng du lịch, nâng cấp mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh để tạo thuận lợi cho việc thu hút du khách quốc tế.

Khách du lịch tham gia team building ở Radisson Blu Resort Cam Ranh.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thành và triển khai chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành chính sách phát triển du lịch cộng đồng 2026 - 2030; ban hành chương trình tổng thể quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư du lịch; thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về du lịch... Trong thời gian tới, ngành Du lịch sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp này để đưa du lịch Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, hướng đến đưa du lịch - dịch vụ trở thành một trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

