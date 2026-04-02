Đưa công nghệ vào hành trình kiến tạo chính quyền số

Sau sáp nhập xã, Vĩnh Hưng đang cho thấy một tầm nhìn chiến lược khi lấy công nghệ thông tin (CNTT) làm “đòn bẩy” cải cách hành chính. Tại đây, tư duy “chính quyền phục vụ” được thể hiện qua những con số và sự hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường số.

Với diện tích 18,7km2, quy mô dân số gần 39.000 người, áp lực quản trị lên bộ máy chính quyền mới rất lớn. Để giải bài toán, Đảng ủy, UBND xã đã xác định: CNTT chính là “chìa khóa” vận hành. Quan sát cán bộ văn phòng thao tác trên hệ thống quản lý văn bản dùng chung của tỉnh cho thấy quy trình giờ đây đã thực sự “không giấy tờ”. Chỉ tính riêng quý I/2026, xã đã phát hành hơn 1.200 văn bản đi và tiếp nhận 3.350 văn bản đến. Rõ nét nhất là 100% văn bản đi đều được ký số, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch tuyệt đối.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang với máy bấm số tự động, màn hình hiển thị và quầy giao dịch hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: "Chúng tôi đã và đang ứng dụng các kỹ năng số trong thực hiện nhiệm vụ. Từ lãnh đạo đến chuyên viên đều được cấp token ký số, giúp việc nhận và trả kết quả điện tử diễn ra thông suốt. Hiện tại, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu 100% hồ sơ được số hóa để phục vụ tra cứu lâu dài".

Hiệu quả thực tế được chứng minh qua những con số: Trong quý I/2026 có 2.055 hồ sơ với tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%, mức độ hài lòng đạt 98%; chỉ số trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 92,67/100 điểm.

Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn bà con. Hiện xã đang triển khai 15 video hướng dẫn trực quan để người dân có thể ở tại nhà mà vẫn hoàn thành được các thủ tục đất đai, chứng thực hay hộ tịch.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch UBND xã cho biết những thách thức về hạ tầng kỹ thuật và trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân hiện nay; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn khoảng 9,3%, chủ yếu nằm ở các thủ tục liên thông phức tạp về đất đai. Đồng chí Chủ tịch UBND xã khẳng định quyết tâm: Chương trình đào tạo chuyên sâu về AI cho hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thời gian qua cho thấy quyết tâm của xã không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc cách mạng 4.0. Vĩnh Hưng đang từng bước xây dựng một “chính quyền số” hiện đại, thân thiện. Năm 2026, xã tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: 100% cán bộ được đào tạo kỹ năng số; 100% hồ sơ kết quả được số hóa và vận hành hiệu quả Cổng thông tin giao tiếp điện tử xã tại địa chỉ Vinhhung.phutho.gov.vn.

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền xã và sự đồng lòng của Nhân dân, hành trình ứng dụng công nghệ số để kiến tạo giá trị cho cộng đồng vẫn đang tiếp diễn, hứa hẹn đưa Vĩnh Hưng trở thành điểm sáng của tỉnh trong kỷ nguyên số.

Ngọc Thắng