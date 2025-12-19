EU thông báo lùi thời điểm ký hiệp định MERCOSUR

Trong bối cảnh Brussels chìm trong làn sóng biểu tình dữ dội của giới nông dân, việc ký kết hiệp định thương mại tự do EU-MERCOSUR được dời sang tháng Giêng năm tới.

EU lùi thời điểm ký hiệp định MERCOSUR.

Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm tới.

Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra hôm 18/12, trong bối cảnh Brussels chìm trong làn sóng biểu tình dữ dội của giới nông dân.

Quyết định lùi thời điểm ký kết được đưa ra đúng lúc thủ đô của Bỉ trải qua một ngày căng thẳng hiếm thấy.

Ngay từ rạng sáng, hàng trăm máy cày của nông dân từ nhiều khu vực đã đổ về Brussels, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên diện rộng.

Các tuyến cao tốc huyết mạch dẫn vào thành phố như E40, E411 và đường vành đai qua Woluwe-Saint-Étienne bị phong tỏa từng đoạn, khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Tại khu vực trung tâm, tình hình cũng không kém phần hỗn loạn. Nhiều tuyến đường và hầm chui buộc phải đóng cửa, đặc biệt là xung quanh trụ sở các cơ quan của EU và tuyến đường vành đai nhỏ.

Hệ thống giao thông công cộng chịu ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt tuyến xe buýt bị gián đoạn hoặc phải thay đổi lộ trình.

Công ty vận tải công cộng Brussels (STIB) đã phát đi cảnh báo, khuyến nghị người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển do nguy cơ chậm chuyến kéo dài.

Trước nguy cơ mất kiểm soát an ninh, lực lượng cảnh sát đã được triển khai với quy mô lớn, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm xung quanh trụ sở các thể chế châu Âu.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào buổi sáng tại một số điểm nóng, trong đó có khu vực gần quảng trường Luxembourg, nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu.

Tại đây, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông sau khi một bộ phận người biểu tình ném các vật thể về phía lực lượng chức năng. Một số đám cháy nhỏ cũng được ghi nhận trong quá trình biểu tình, làm gia tăng lo ngại về an toàn công cộng.

Các hình ảnh và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đoàn máy cày đã tiến vào thủ đô Brussels từ cuối đêm 17/12, tập trung dày đặc trên các trục đường lớn.

Những hình ảnh này phản ánh quy mô và mức độ tổ chức của cuộc biểu tình, được đánh giá là một trong những đợt phản đối lớn nhất của giới nông dân tại Brussels trong thời gian gần đây.

Theo các tổ chức nông dân, làn sóng biểu tình lần này nhằm phản đối nhiều chính sách nông nghiệp của EU mà họ cho là gây bất lợi cho người sản xuất trong khối.

Trong đó, tâm điểm là các kế hoạch cắt giảm ngân sách dành cho Chính sách Nông nghiệp Chung (PAC), vốn được coi là trụ cột hỗ trợ thu nhập cho nông dân châu Âu.

Bên cạnh đó, dự thảo hiệp định thương mại tự do giữa EU và MERCOSUR cũng vấp phải sự phản đối gay gắt, do lo ngại hàng nông sản giá rẻ từ Nam Mỹ sẽ tràn vào thị trường châu Âu, tạo áp lực cạnh tranh lớn và đe dọa sinh kế của nông dân trong khối.

Trong bối cảnh căng thẳng xã hội gia tăng, việc lùi thời điểm ký kết hiệp định MERCOSUR được giới quan sát đánh giá là động thái nhằm giảm áp lực chính trị và tạo thêm thời gian để EU đối thoại với các bên liên quan.

Tuy nhiên, quyết định này cũng cho thấy những thách thức không nhỏ mà EU đang phải đối mặt trong nỗ lực cân bằng giữa tự do hóa thương mại, bảo vệ lợi ích của người nông dân và duy trì sự ổn định xã hội trong nội khối.

Nguồn Vietnam+