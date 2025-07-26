EU xem xét đẩy nhanh quá trình loại bỏ khí đốt của Nga

{title}
Nghị viện châu Âu đang xem xét các đề xuất nhằm đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ khí đốt của Nga bắt đầu từ tháng 1/2027.
Các đề xuất được đưa ra khi các nhà lập pháp EU chuẩn bị các cuộc đàm phán chi tiết về lệnh cấm khí đốt mà Ủy ban Châu Âu đã công bố vào tháng 5/2025. Lệnh cấm ràng buộc về mặt pháp lý này áp dụng cho việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2027.
Các tài liệu cũng nêu rõ những sửa đổi dự kiến đề xuất đẩy sớm thời hạn đến ngày 1/1/2027. Giới phân tích cho biết, các quốc gia thành viên EU có thể sẽ không tán thành đề xuất này nhưng các quan chức châu Âu có thể sử dụng yêu cầu này làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Ảnh minh họa: European Parliament
Dự kiến, Nghị viện Châu Âu sẽ tổ chức bỏ phiếu vào mùa thu năm nay để xác nhận lập trường trong các cuộc đàm phán với các nước EU về việc loại bỏ dần khí đốt của Nga. Văn bản cuối cùng của lệnh cấm cần được Nghị viện thông qua và đa số thành viên EU chấp thuận. Lệnh cấm không bị phủ quyết bởi Hungary hoặc Slovakia - những quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt từ đường ống của Nga và đã phản đối việc loại bỏ dần khí đốt theo kế hoạch.
Trong khi các quốc gia này không thể phủ quyết trực tiếp việc loại bỏ dần khí đốt, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã nhiều lần trì hoãn việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 của EU đối với Nga do nhà lãnh đạo này phản đối các lệnh cấm về khí đốt.
Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, sự phụ thuộc của EU vào khí đốt của Nga đã giảm đáng kể từ khi cuộc xung đột xảy ra vào đầu năm 2022, giảm từ 45% tổng lượng nhập khẩu xuống còn khoảng 19% tính đến tháng 5/2025.
Nguồn vov.vn
