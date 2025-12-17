Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

{title}
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Cơ quan An ninh quốc gia Iraq (INSS) ngày 16/12 thông báo về việc bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sau một chiến dịch tình báo quy mô lớn kéo dài hơn 10 tháng.
Đối tượng bị bắt giữ có biệt danh “Abu Aliya”, hay còn gọi là “Abu Mustafa”. Y đã “sa lưới” ngay khi vừa trở về từ một nước láng giềng.
INSS mô tả đối tượng này là một phần tử nguy hiểm và nằm trong danh sách thủ lĩnh của nhiều tổ chức khủng bố.
Thông tin từ INSS cho biết, đối tượng này đã tham gia các hoạt động khủng bố từ năm 2004, khởi đầu là thành viên của Al-Qaeda tại Baghdad và y là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo các thiết bị nổ tự chế (IEDs).
Trong thời gian ở Baghdad, y đã dẫn đầu một nhóm gồm 5 thành viên thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thủ đô.
Đối tượng được cho là đã cung cấp hơn 100 thiết bị nổ và trực tiếp tham gia vào các chiến dịch nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực của thành phố. INSS nhấn mạnh y có chuyên môn đặc biệt trong việc thực hiện tấn công kép bằng bom.
Đối tượng này đã trốn khỏi Iraq sau thất bại của IS và ẩn náu ở nước ngoài trong nhiều năm.
INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.
Nguồn Vietnam+
