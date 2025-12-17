Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.

Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cơ quan An ninh quốc gia Iraq (INSS) ngày 16/12 thông báo về việc bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sau một chiến dịch tình báo quy mô lớn kéo dài hơn 10 tháng.

Đối tượng bị bắt giữ có biệt danh “Abu Aliya”, hay còn gọi là “Abu Mustafa”. Y đã “sa lưới” ngay khi vừa trở về từ một nước láng giềng.

INSS mô tả đối tượng này là một phần tử nguy hiểm và nằm trong danh sách thủ lĩnh của nhiều tổ chức khủng bố.

Thông tin từ INSS cho biết, đối tượng này đã tham gia các hoạt động khủng bố từ năm 2004, khởi đầu là thành viên của Al-Qaeda tại Baghdad và y là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo các thiết bị nổ tự chế (IEDs).

Trong thời gian ở Baghdad, y đã dẫn đầu một nhóm gồm 5 thành viên thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thủ đô.

Đối tượng được cho là đã cung cấp hơn 100 thiết bị nổ và trực tiếp tham gia vào các chiến dịch nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực của thành phố. INSS nhấn mạnh y có chuyên môn đặc biệt trong việc thực hiện tấn công kép bằng bom.

Đối tượng này đã trốn khỏi Iraq sau thất bại của IS và ẩn náu ở nước ngoài trong nhiều năm.

INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.

Nguồn Vietnam+


Nguồn Vietnam+

 Từ khóa: Tổ chức khủng bố IS Bắt giữ tổ chức nhà nước hồi giáo IS việc Chuyên gia Iraq Triệt phá Theo dõi Bom An ninh quốc gia
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long